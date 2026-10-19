PERIGO DE TEMPORAIS
Chuvas intensas causam transtornos na Bahia; Inmet alerta 350 cidades
Temporal provocou alagamentos, quedas de árvores e desalojados
O volume de chuva que caiu sobre o extremo sul baiano durante o fim de semana causou estragos e problemas para os moradores de pelo menos três municípios daquela área: Porto Seguro , Itamaraju e Medeiros Neto. Os municípios foram alertados pelo Inema
No intervalo entre a noite de sábado (17) e o domingo (18), o temporal gerou episódios de alagamento em vias, queda de árvores e desmoronamento de estruturas, dentre outros chamados.
De acordo com informações repassadas pelas gestões municipais e equipes de suporte, os incidentes deixaram no mínimo seis pessoas sem abrigo e duas com ferimentos.
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Em Porto Seguro , conforme dados da Defesa Civil, a queda de árvores gerou três tipos diferentes, resultando em variações em imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais, além de deixar feridos e expor os moradores a situações de risco.
Em Itamaraju, a Defesa Civil contabilizou ocorrências de muros desabados e pontos de alagamento. Apesar dos estragos, não houve vítimas feridas. As seis pessoas que ficaram desalojadas foram abrigadas nas casas de pais na própria cidade.
A orientação do órgão meteorológico é para que a população efetue o desligamento dos equipamentos e da chave geral de eletricidade, desde que a ação possa ser feita com segurança.
Inmet faz alerta para 350 cidades; veja
A Bahia tem 376 dos seus 417 municípios sob aviso de perigo potencial para temporais , após a publicação de um alerta amarelo feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no domingo (18).
A notificação oficial entrou em vigor a partir da meia-noite e permanece ativa até as 10h de terça-feira (20). Conforme os dados apresentados pelo Inmet, as localidades abrangidas têm probabilidade de registrar volumes pluviométricos de 20 a 30 mm/h, com acúmulos de até 50 mm/dia, além de ventos fortes com velocidades variando de 40 a 60 km/h.
O alerta cita risco moderado a baixo de ocorrências como falta de luz, prejuízos na agricultura, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.
Para o momento de ventania forte, a recomendação das autoridades é evitar a busca por abrigos sob as árvores devido à ameaça de descargas elétricas ou quedas, além de não deixar veículos estacionados nas proximidades de torres de transmissão e painéis publicitários.
Veja lista dos municípios
- Abaíra
- Água Fria
- Aiquara
- Alagoinhas
- Alcobaça
- Almadina
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- América Dourada
- Anagé
- Andaraí
- Andorinha
- Angical
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Antônio Gonçalves
- Apuarema
- Aracatu
- Araci
- Aramari
- Arateca
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Baianópolis
- Baixa Grande
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Choça
- Barra do Mendes
- Barra do Rocha
- Barreiras
- Barro Alto
- Barrocas
- Barro Preto
- Belmonte
- Belo Campo
- Biritinga
- Boa Nova
- Boa Vista do Tupim
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejões
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Brumado
- Buraema
- Buritirama
- Caatiba
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cálculo
- Caém
- Caetanos
- Caetité
- Cafarnaum
- Cairu
- Caldeirão Grande
- Camacan
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canápolis
- Canarana
- Canavieiras
- Candeal
- Candeias
- Cândiba
- Vendas de Cândido
- Cansanção
- Canudos
- Capela do Alto Alegre
- Capim Grosso
- Caraíba
- Caravelas
- Carinhanha
- Casa Nova
- Castro Alves
- Catolândia
- Catu
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Cocos
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Coité
- Conceição do Jacuípe
- Condeúba
- Contendas do Sincorá
- Coração de Maria
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cotegipe
- Cravolândia
- Cristópolis
- Cruz das Almas
- Curaçá
- Dário Meira
- Dom Basílio
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Encruzilhada
- Érico Cardoso
- Euclides da Cunha
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Feira de Santana
- Filadélfia
- Firmino Alves
- Floresta Azul
- Formosa do Rio Preto
- Gandu
- Gavião
- Gentio do Ouro
- Gongogi
- Governador Mangabeira
- Guajerú
- Guanambi
- Guaratinga
- Iaçu
- Ibiassucê
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibicuí
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibiquera
- Ibirapitanga
- Ibirapuã
- Ibirataia
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Ichu
- Igaporã
- Igrapiúna
- Iguaí
- Ilhous
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Ipiaú
- Ipira
- Ipupiara
- Irajuba
- Iramaia
- Iraquara
- Irará
- Irecê
- Itabela
- Itaberaba
- Itabuna
- Itacaré
- Itaeté
- Itagi
- Itagibá
- Itagimirim
- Itaguaçu da Bahia
- Itaju do l
- Itajuípe
- Itamaraju
- Itamari
- Itambé
- Itanhém
- Itaparica
- Itapé
- Itapebi
- Itapetinga
- Itapitanga
- Itaquara
- Itarantim
- Itatim
- Itiruçu
- Itiúba
- Itororó
- Ituaçu
- Ituberá
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jaguarari
- Jaguaripe
- Jequié
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- João Dourado
- Juazeiro
- Jucuruçu
- Jussara
- Jussari
- Jussiape
- Lafaiete Coutinho
- Lagoa Real
- Laje
- Lajedão
- Lajedinho
- Lajedo do Tabocal
- Lamarão
- Lapão
- Lauro de Freitas
- Lençóis
- Licenciatura de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macajuba
- Macarrão
- Macaúbas
- Mãe de Deus
- Maetinga
- Maiquinique
- Mairi
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Manoel Vitorino
- Mansão
- Maracás
- Maragogipe
- Maraú
- Marcionílio Souza
- Mascote
- Matina
- Medeiros Neto
- Miguel Calmon
- Milagres
- Mirangaba
- Mirante
- Monte Santo
- Morpará
- Morro do ano
- Mortugaba
- Mucugê
- Mucuri
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muniz Ferreira
- Muquém do São Francisco
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nordestina
- Nova Canaã
- Nova Fátima
- Nova Ibía
- Nova Itarana
- Nova Redenção
- Nova Viçosa
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ouriçangas
- Ourolândia
- Palmas de Monte Alto
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Pau Brasil
- Pé de Serra
- Pedrão
- Piatã
- Pilão Arcado
- Pindaí
- Pindobaçu
- Pintadas
- Piraí do Norte
- Piripé
- Piritiba
- Planaltino
- Planalto
- Poções
- Ponto Novo
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Dutra
- Presidente Jânio Quadros
- Presidente Tancredo Neves
- Queimadas
- Quijingue
- Quixabeira
- Rafael Jambeiro
- Remanso
- Retirolândia
- Riachão das Neves
- Riachão do Jacuípe
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio de Contas
- Rio do Antônio
- Rio dos Pires
- Ruy Barbosa
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Inês
- Santaluz
- Santa Luzia
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Santanópolis
- Santa Rita de Cássia
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Desidério
- São Domingos
- São Felipe
- São Félix
- São Félix do Coribe
- São Francisco do Conde
- São Gabriel
- São Gonçalo dos Campos
- São José da Vitória
- São José do Jacuípe
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Saúde
- Seabra
- Sebastião Laranjeiras
- Senhor do Bonfim
- Sento Sé
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Serra Preta
- Serinha
- Serrolândia
- Simões Filho
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Tanquinho
- Taperoá
- Tapiramutá
- Teixeira de Freitas
- Teodoro Sampaio
- Teofilândia
- Teolândia
- Terra Nova
- Tremedal
- Tucano
- Uauá
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uibaí
- Umburanas
- Uma
- Urandi
- Uruçuca
- Utinga
- Valença
- Valente
- Várzea da Roça
- Várzea do Poço
- Várzea Nova
- Varzedo
- Vera Cruz
- Vereda
- Vitória da Conquista
- Wagner
- Wanderley
- Venceslau Guimarães
- Xique-Xique