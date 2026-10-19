Chuvas intensas causam transtornos na Bahia; Inmet alerta 350 cidades

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O volume de chuva que caiu sobre o extremo sul baiano durante o fim de semana causou estragos e problemas para os moradores de pelo menos três municípios daquela área: Porto Seguro , Itamaraju e Medeiros Neto. Os municípios foram alertados pelo Inema

No intervalo entre a noite de sábado (17) e o domingo (18), o temporal gerou episódios de alagamento em vias, queda de árvores e desmoronamento de estruturas, dentre outros chamados.

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De acordo com informações repassadas pelas gestões municipais e equipes de suporte, os incidentes deixaram no mínimo seis pessoas sem abrigo e duas com ferimentos.

Em Porto Seguro , conforme dados da Defesa Civil, a queda de árvores gerou três tipos diferentes, resultando em variações em imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais, além de deixar feridos e expor os moradores a situações de risco.

Em Itamaraju , a Defesa Civil contabilizou ocorrências de muros desabados e pontos de alagamento. Apesar dos estragos, não houve vítimas feridas. As seis pessoas que ficaram desalojadas foram abrigadas nas casas de pais na própria cidade.

A orientação do órgão meteorológico é para que a população efetue o desligamento dos equipamentos e da chave geral de eletricidade, desde que a ação possa ser feita com segurança.

Inmet faz alerta para 350 cidades; veja

A Bahia tem 376 dos seus 417 municípios sob aviso de perigo potencial para temporais , após a publicação de um alerta amarelo feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no domingo (18).

A notificação oficial entrou em vigor a partir da meia-noite e permanece ativa até as 10h de terça-feira (20). Conforme os dados apresentados pelo Inmet, as localidades abrangidas têm probabilidade de registrar volumes pluviométricos de 20 a 30 mm/h, com acúmulos de até 50 mm/dia, além de ventos fortes com velocidades variando de 40 a 60 km/h.

O alerta cita risco moderado a baixo de ocorrências como falta de luz, prejuízos na agricultura, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

Para o momento de ventania forte, a recomendação das autoridades é evitar a busca por abrigos sob as árvores devido à ameaça de descargas elétricas ou quedas, além de não deixar veículos estacionados nas proximidades de torres de transmissão e painéis publicitários.

Veja lista dos municípios