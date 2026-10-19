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PERIGO DE TEMPORAIS

Chuvas intensas causam transtornos na Bahia; Inmet alerta 350 cidades

Temporal provocou alagamentos, quedas de árvores e desalojados

Brenda Roberta
Por
Imagem ilustrativa da imagem Chuvas intensas causam transtornos na Bahia; Inmet alerta 350 cidades
Foto: Foto: Freepik

O volume de chuva que caiu sobre o extremo sul baiano durante o fim de semana causou estragos e problemas para os moradores de pelo menos três municípios daquela área: Porto Seguro , Itamaraju e Medeiros Neto. Os municípios foram alertados pelo Inema

No intervalo entre a noite de sábado (17) e o domingo (18), o temporal gerou episódios de alagamento em vias, queda de árvores e desmoronamento de estruturas, dentre outros chamados.

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De acordo com informações repassadas pelas gestões municipais e equipes de suporte, os incidentes deixaram no mínimo seis pessoas sem abrigo e duas com ferimentos.

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Em Porto Seguro , conforme dados da Defesa Civil, a queda de árvores gerou três tipos diferentes, resultando em variações em imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais, além de deixar feridos e expor os moradores a situações de risco.

Em Itamaraju, a Defesa Civil contabilizou ocorrências de muros desabados e pontos de alagamento. Apesar dos estragos, não houve vítimas feridas. As seis pessoas que ficaram desalojadas foram abrigadas nas casas de pais na própria cidade.

A orientação do órgão meteorológico é para que a população efetue o desligamento dos equipamentos e da chave geral de eletricidade, desde que a ação possa ser feita com segurança.

Inmet faz alerta para 350 cidades; veja

A Bahia tem 376 dos seus 417 municípios sob aviso de perigo potencial para temporais , após a publicação de um alerta amarelo feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no domingo (18).

A notificação oficial entrou em vigor a partir da meia-noite e permanece ativa até as 10h de terça-feira (20). Conforme os dados apresentados pelo Inmet, as localidades abrangidas têm probabilidade de registrar volumes pluviométricos de 20 a 30 mm/h, com acúmulos de até 50 mm/dia, além de ventos fortes com velocidades variando de 40 a 60 km/h.

O alerta cita risco moderado a baixo de ocorrências como falta de luz, prejuízos na agricultura, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

Para o momento de ventania forte, a recomendação das autoridades é evitar a busca por abrigos sob as árvores devido à ameaça de descargas elétricas ou quedas, além de não deixar veículos estacionados nas proximidades de torres de transmissão e painéis publicitários.

Veja lista dos municípios

  1. Abaíra
  2. Água Fria
  3. Aiquara
  4. Alagoinhas
  5. Alcobaça
  6. Almadina
  7. Amargosa
  8. Amélia Rodrigues
  9. América Dourada
  10. Anagé
  11. Andaraí
  12. Andorinha
  13. Angical
  14. Anguera
  15. Antônio Cardoso
  16. Antônio Gonçalves
  17. Apuarema
  18. Aracatu
  19. Araci
  20. Aramari
  21. Arateca
  22. Aratuípe
  23. Aurelino Leal
  24. Baianópolis
  25. Baixa Grande
  26. Barra
  27. Barra da Estiva
  28. Barra do Choça
  29. Barra do Mendes
  30. Barra do Rocha
  31. Barreiras
  32. Barro Alto
  33. Barrocas
  34. Barro Preto
  35. Belmonte
  36. Belo Campo
  37. Biritinga
  38. Boa Nova
  39. Boa Vista do Tupim
  40. Bom Jesus da Lapa
  41. Bom Jesus da Serra
  42. Boninal
  43. Bonito
  44. Boquira
  45. Botuporã
  46. Brejões
  47. Brejolândia
  48. Brotas de Macaúbas
  49. Brumado
  50. Buraema
  51. Buritirama
  52. Caatiba
  53. Cabaceiras do Paraguaçu
  54. Cachoeira
  55. Cálculo
  56. Caém
  57. Caetanos
  58. Caetité
  59. Cafarnaum
  60. Cairu
  61. Caldeirão Grande
  62. Camacan
  63. Camamu
  64. Campo Alegre de Lourdes
  65. Campo Formoso
  66. Canápolis
  67. Canarana
  68. Canavieiras
  69. Candeal
  70. Candeias
  71. Cândiba
  72. Vendas de Cândido
  73. Cansanção
  74. Canudos
  75. Capela do Alto Alegre
  76. Capim Grosso
  77. Caraíba
  78. Caravelas
  79. Carinhanha
  80. Casa Nova
  81. Castro Alves
  82. Catolândia
  83. Catu
  84. Caturama
  85. Central
  86. Coaraci
  87. Cocos
  88. Conceição da Feira
  89. Conceição do Almeida
  90. Conceição do Coité
  91. Conceição do Jacuípe
  92. Condeúba
  93. Contendas do Sincorá
  94. Coração de Maria
  95. Cordeiros
  96. Coribe
  97. Correntina
  98. Cotegipe
  99. Cravolândia
  100. Cristópolis
  101. Cruz das Almas
  102. Curaçá
  103. Dário Meira
  104. Dom Basílio
  105. Dom Macedo Costa
  106. Elísio Medrado
  107. Encruzilhada
  108. Érico Cardoso
  109. Euclides da Cunha
  110. Eunápolis
  111. Feira da Mata
  112. Feira de Santana
  113. Filadélfia
  114. Firmino Alves
  115. Floresta Azul
  116. Formosa do Rio Preto
  117. Gandu
  118. Gavião
  119. Gentio do Ouro
  120. Gongogi
  121. Governador Mangabeira
  122. Guajerú
  123. Guanambi
  124. Guaratinga
  125. Iaçu
  126. Ibiassucê
  127. Ibicaraí
  128. Ibicoara
  129. Ibicuí
  130. Ibipeba
  131. Ibipitanga
  132. Ibiquera
  133. Ibirapitanga
  134. Ibirapuã
  135. Ibirataia
  136. Ibitiara
  137. Ibititá
  138. Ibotirama
  139. Ichu
  140. Igaporã
  141. Igrapiúna
  142. Iguaí
  143. Ilhous
  144. Inhambupe
  145. Ipecaetá
  146. Ipiaú
  147. Ipira
  148. Ipupiara
  149. Irajuba
  150. Iramaia
  151. Iraquara
  152. Irará
  153. Irecê
  154. Itabela
  155. Itaberaba
  156. Itabuna
  157. Itacaré
  158. Itaeté
  159. Itagi
  160. Itagibá
  161. Itagimirim
  162. Itaguaçu da Bahia
  163. Itaju do l
  164. Itajuípe
  165. Itamaraju
  166. Itamari
  167. Itambé
  168. Itanhém
  169. Itaparica
  170. Itapé
  171. Itapebi
  172. Itapetinga
  173. Itapitanga
  174. Itaquara
  175. Itarantim
  176. Itatim
  177. Itiruçu
  178. Itiúba
  179. Itororó
  180. Ituaçu
  181. Ituberá
  182. Iuiu
  183. Jaborandi
  184. Jacaraci
  185. Jacobina
  186. Jaguaquara
  187. Jaguarari
  188. Jaguaripe
  189. Jequié
  190. Jiquiriçá
  191. Jitaúna
  192. João Dourado
  193. Juazeiro
  194. Jucuruçu
  195. Jussara
  196. Jussari
  197. Jussiape
  198. Lafaiete Coutinho
  199. Lagoa Real
  200. Laje
  201. Lajedão
  202. Lajedinho
  203. Lajedo do Tabocal
  204. Lamarão
  205. Lapão
  206. Lauro de Freitas
  207. Lençóis
  208. Licenciatura de Almeida
  209. Livramento de Nossa Senhora
  210. Luís Eduardo Magalhães
  211. Macajuba
  212. Macarrão
  213. Macaúbas
  214. Mãe de Deus
  215. Maetinga
  216. Maiquinique
  217. Mairi
  218. Malhada
  219. Malhada de Pedras
  220. Manoel Vitorino
  221. Mansão
  222. Maracás
  223. Maragogipe
  224. Maraú
  225. Marcionílio Souza
  226. Mascote
  227. Matina
  228. Medeiros Neto
  229. Miguel Calmon
  230. Milagres
  231. Mirangaba
  232. Mirante
  233. Monte Santo
  234. Morpará
  235. Morro do ano
  236. Mortugaba
  237. Mucugê
  238. Mucuri
  239. Mulungu do Morro
  240. Mundo Novo
  241. Muniz Ferreira
  242. Muquém do São Francisco
  243. Muritiba
  244. Mutuípe
  245. Nazaré
  246. Nilo Peçanha
  247. Nordestina
  248. Nova Canaã
  249. Nova Fátima
  250. Nova Ibía
  251. Nova Itarana
  252. Nova Redenção
  253. Nova Viçosa
  254. Novo Horizonte
  255. Oliveira dos Brejinhos
  256. Ouriçangas
  257. Ourolândia
  258. Palmas de Monte Alto
  259. Palmeiras
  260. Paramirim
  261. Paratinga
  262. Pau Brasil
  263. Pé de Serra
  264. Pedrão
  265. Piatã
  266. Pilão Arcado
  267. Pindaí
  268. Pindobaçu
  269. Pintadas
  270. Piraí do Norte
  271. Piripé
  272. Piritiba
  273. Planaltino
  274. Planalto
  275. Poções
  276. Ponto Novo
  277. Porto Seguro
  278. Potiraguá
  279. Prado
  280. Presidente Dutra
  281. Presidente Jânio Quadros
  282. Presidente Tancredo Neves
  283. Queimadas
  284. Quijingue
  285. Quixabeira
  286. Rafael Jambeiro
  287. Remanso
  288. Retirolândia
  289. Riachão das Neves
  290. Riachão do Jacuípe
  291. Riacho de Santana
  292. Ribeirão do Largo
  293. Rio de Contas
  294. Rio do Antônio
  295. Rio dos Pires
  296. Ruy Barbosa
  297. Salinas da Margarida
  298. Salvador
  299. Santa Bárbara
  300. Santa Cruz Cabrália
  301. Santa Cruz da Vitória
  302. Santa Inês
  303. Santaluz
  304. Santa Luzia
  305. Santa Maria da Vitória
  306. Santana
  307. Santanópolis
  308. Santa Rita de Cássia
  309. Santa Terezinha
  310. Santo Amaro
  311. Santo Antônio de Jesus
  312. Santo Estêvão
  313. São Desidério
  314. São Domingos
  315. São Felipe
  316. São Félix
  317. São Félix do Coribe
  318. São Francisco do Conde
  319. São Gabriel
  320. São Gonçalo dos Campos
  321. São José da Vitória
  322. São José do Jacuípe
  323. São Miguel das Matas
  324. São Sebastião do Passé
  325. Sapeaçu
  326. Saubara
  327. Saúde
  328. Seabra
  329. Sebastião Laranjeiras
  330. Senhor do Bonfim
  331. Sento Sé
  332. Serra do Ramalho
  333. Serra Dourada
  334. Serra Preta
  335. Serinha
  336. Serrolândia
  337. Simões Filho
  338. Sítio do Mato
  339. Sobradinho
  340. Souto Soares
  341. Tabocas do Brejo Velho
  342. Tanhaçu
  343. Tanque Novo
  344. Tanquinho
  345. Taperoá
  346. Tapiramutá
  347. Teixeira de Freitas
  348. Teodoro Sampaio
  349. Teofilândia
  350. Teolândia
  351. Terra Nova
  352. Tremedal
  353. Tucano
  354. Uauá
  355. Ubaíra
  356. Ubaitaba
  357. Ubatã
  358. Uibaí
  359. Umburanas
  360. Uma
  361. Urandi
  362. Uruçuca
  363. Utinga
  364. Valença
  365. Valente
  366. Várzea da Roça
  367. Várzea do Poço
  368. Várzea Nova
  369. Varzedo
  370. Vera Cruz
  371. Vereda
  372. Vitória da Conquista
  373. Wagner
  374. Wanderley
  375. Venceslau Guimarães
  376. Xique-Xique
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Bahia I inema itamaraju porto seguro

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