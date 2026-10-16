Inema prevê fim de semana instável em Salvador; veja previsão completa

A Bahia deve enfrentar um fim de semana de contrastes climáticos, com possibilidade de temporais em diferentes regiões e temperaturas que podem chegar a 41°C no interior.



Segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as instabilidades começam a ganhar força nesta sexta-feira, 16 e devem se intensificar no domingo, 18, com risco de raios, trovoadas e rajadas de vento.

Onde pode chover mais?

Nesta sexta-feira, as pancadas de chuva devem atingir principalmente o Extremo Sul e o Sudoeste, além de áreas da Chapada Diamantina, do Baixo Sul e da região do São Francisco. No sábado, 17, a instabilidade deve avançar por partes do Oeste e do Norte, além de outras regiões do estado.

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Para domingo, a atuação de um sistema frontal deve ampliar as áreas sujeitas à chuva. Os maiores acumulados são esperados no Extremo Sul, no Baixo Sul, no Sudoeste, na Chapada Diamantina, na região do São Francisco e em partes do Oeste baiano.





Salvador também pode ter chuva

Na capital baiana, na Região Metropolitana, no Recôncavo e no Litoral Norte, a previsão indica pancadas rápidas e isoladas, principalmente nas primeiras horas da manhã. No domingo, a intensidade da chuva pode aumentar ao longo do dia.

Apesar da possibilidade de precipitações, o sol deve aparecer entre nuvens em diferentes localidades. O Inema também aponta a possibilidade de emissão de alertas relacionados às chuvas, conforme a evolução das condições meteorológicas.

Calor chega a 41°C no interior

Além da chuva, o calor seguirá intenso em municípios baianos. Nesta sexta-feira, Paulo Afonso e Remanso podem registrar máximas de 41°C, enquanto Juazeiro pode chegar a 40°C. Em Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu, a previsão é de até 39°C.

No sábado, Paulo Afonso poderá atingir novamente 41°C. Feira de Santana e Vitória da Conquista podem registrar 38°C. Já no domingo, a máxima prevista é de 40°C em Paulo Afonso, enquanto Barreiras pode chegar a 38°C e Feira de Santana, a 37°C.

Em Salvador, as temperaturas máximas previstas são de 32°C nesta sexta-feira e no sábado, e de 31°C no domingo.

Oeste registra maior volume de chuva

Nas 24 horas entre as 9h de quinta-feira e as 9h desta sexta, Barreiras registrou o maior volume de chuva entre os postos monitorados pelo Inema, com 92 milímetros. Em seguida aparecem Riachão das Neves, com 49,6 mm; São Desidério, com 30,8 mm; e Luís Eduardo Magalhães, com 25,4 mm.

Diante da previsão de chuva e ventos fortes em parte do estado, a população deve acompanhar as atualizações meteorológicas e os eventuais alertas emitidos pelos órgãos oficiais.