Chuvas na Bahia elevam para 13 o número de municípios em emergência

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O número de municípios baianos em Situação de Emergência em decorrência das fortes chuvas subiu de 11 para 13, segundo atualização divulgada pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Rio Real e Ribeirão do Largo foram incluídos na relação, que reúne os municípios afetados pelos temporais registrados no estado.

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Além dos impactos nos municípios, as chuvas provocaram ocorrências em quatro trechos de rodovias estaduais. Desse total, três já tiveram o tráfego normalizado. A única interdição total permanece na BA-413, entre Queimadas e o distrito de Riacho da Onça, onde uma passagem molhada cedeu após o rompimento de uma barragem na região.

A lista atualizada da Sudec inclui Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Jussiape, Lajedão, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Ribeirão do Largo, Rio Real, Serrinha e Vereda. O órgão acompanha a situação das localidades atingidas e presta apoio técnico às administrações municipais.

BA-413 continua interditada após estrutura ceder durante chuva

A ocorrência mais grave nas rodovias estaduais foi registrada na BA-413. O rompimento da barragem, provocado pelas fortes chuvas, comprometeu uma passagem molhada entre Queimadas e o distrito de Riacho da Onça, deixando o trecho totalmente interditado.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), a avaliação dos danos e a definição das intervenções necessárias para recuperar a estrutura dependem de condições climáticas favoráveis. A medida busca garantir a segurança antes da retomada do tráfego.

Outras três rodovias têm tráfego normalizado

Nas demais ocorrências monitoradas pela Seinfra, a circulação foi restabelecida. Na BA-573, na passagem urbana de Macaúbas, os pontos de alagamento registrados na terça-feira (27) deixaram de comprometer o trânsito. Após a redução do nível da água, equipes técnicas inspecionaram a pista e não identificaram danos no pavimento ou no sistema de drenagem.

Em Serra Preta, o acesso ao distrito de Bravo também está liberado. No local, onde houve alagamentos às margens da pista, a empresa responsável pela obra de restauração executa serviços de drenagem e limpeza.

Já na BA-120, entre Santaluz e Queimadas, na região do Sisal, o tráfego segue normal, mas o trecho do quilômetro 316 permanece sinalizado. No local, foram identificados erosão e abatimento em um dos encontros da ponte sobre o Rio do Peixe. A recuperação do aterro está prevista para começar ainda nesta semana.

A Seinfra, por meio da Superintendência de Infraestrutura de Transportes (SIT), mantém o monitoramento das rodovias estaduais atingidas pelas chuvas.