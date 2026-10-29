Chuva em Salvador: veja bairros com maior volume nas últimas 12 horas

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A chuva atingiu diferentes bairros de Salvador nas primeiras horas desta quinta-feira, 29, com Engenho Velho de Brotas registrando o maior acumulado nas 12 horas anteriores ao boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), com 7,8 milímetros (mm). Barris, com 6 mm, e Barra – Vila Naval, com 5,2 mm, aparecem na sequência.

A previsão é de continuidade das precipitações ao longo do dia, com céu nublado a parcialmente nublado e possibilidade de chuva fraca a moderada em qualquer período, segundo o órgão.

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Na sequência aparecem Barris, com 6 mm, e Barra, Vila Naval, com 5,2 mm. Ondina registrou 4,2 mm, enquanto Federação teve 4 mm e Rio Vermelho, 3,4 mm.

Também aparecem no levantamento Brotas, Codesal, com 3,2 mm; Centro, com 2,4 mm; Sussuarana, com 1,4 mm; e Barbalho, com 1,2 mm.

Previsão é de chuva ao longo do dia

De acordo com a Codesal, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria devem deixar o céu nublado a parcialmente nublado em Salvador nesta quinta-feira, com chuvas fracas e, por vezes, moderadas, a qualquer hora do dia.

A previsão indica 80% de possibilidade de chuva, temperaturas entre 23°C e 29°C e ventos de 29 km/h, considerados moderados.

Segundo boletim atualizado às 10h24, o maior acumulado registrado nesta quinta-feira foi de 9,2 mm na estação Barra, Vila Naval. A menor temperatura foi de 22,9°C, em Valéria, e a maior chegou a 26,1°C, na Ilha de Bom Jesus dos Passos. Já a maior rajada de vento atingiu 31,7 km/h, em Coutos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Codesal pelo telefone 199. Informações sobre a situação meteorológica também podem ser consultadas no site oficial da Defesa Civil de Salvador.

Ameaças de desabamento lideram solicitações em Salvador

Salvador registrou 46 solicitações relacionadas a ocorrências em diferentes regiões da cidade, nesta quita-feira, 29, conforme o balanço de atendimento em tempo real da Codesal. A região da Liberdade concentrou o maior número de registros, com 10 solicitações, seguida por Pau da Lima, com sete, e Cabula/Tancredo Neves, com seis.

Entre os tipos de ocorrência, as ameaças de desabamento lideraram os registros, com 24 solicitações. Também foram contabilizados cinco casos de deslizamento de terra, três ameaças de desabamento de muro, três ameaças de deslizamento e três pedidos de avaliação de imóveis alagados.

O levantamento inclui ainda duas ocorrências de árvores ameaçando cair e um registro de árvore caída. Também houve notificações de desabamento parcial, incêndio, infiltração, orientação técnica e pista rompida, com uma solicitação para cada tipo.

Nas demais regiões, foram registrados cinco atendimentos em Cajazeiras, quatro em Itapuã/Piatã e três em cada uma das áreas de Centro/Brotas, Cidade Baixa, Barra/Pituba e Valéria. O Subúrbio/Ilhas contabilizou duas solicitações.