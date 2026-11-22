A passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil pode provocar temporais, ventos fortes e chuva intensa em diferentes áreas do país, mas o Nordeste não deve sentir efeitos diretos do fenômeno.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este domingo, 22, indica que as instabilidades na região ficarão concentradas principalmente no oeste e no sul da Bahia, no sul do Maranhão e no sul do Piauí.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, e permanece em vigor o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Nas demais partes do Nordeste, a tendência é de céu com muitas nuvens e predomínio de calor, sem previsão de chuva significativa. Há possibilidade de precipitações isoladas no litoral leste do Rio Grande do Norte.

O cenário indica que, embora o ciclone esteja entre os sistemas meteorológicos acompanhados pelos serviços de previsão, as chuvas no Nordeste estão associadas principalmente à disponibilidade de umidade e a outras condições de instabilidade atmosférica.

Segundo o Inmet, o sistema de baixa pressão próximo às regiões Sul e Sudeste deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico, sem exercer influência significativa sobre o tempo no país.

Quais áreas do Nordeste podem ter chuva e tempestades?

A previsão para este domingo, 22, aponta maior possibilidade de chuva no interior da região. Na Bahia, as pancadas devem atingir principalmente as áreas oeste e sul do estado. No Maranhão e no Piauí, a instabilidade se concentra nas porções sul.

O aviso amarelo do Inmet indica perigo potencial para tempestades nessas áreas. Isso significa que há possibilidade de episódios de chuva e trovoadas, mas a condição não representa uma previsão de que toda a região será atingida por temporais.

No litoral leste do Rio Grande do Norte, também pode ocorrer chuva isolada. Já nos demais estados, incluindo Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a previsão é de muitas nuvens e calor, sem expectativa de precipitação significativa neste domingo.

Como fica o tempo nas capitais do Nordeste?

O calor deve predominar nas capitais nordestinas, com temperaturas máximas acima dos 30°C. Teresina, no Piauí, deve registrar o maior valor, podendo chegar a 40°C.

Veja as temperaturas máximas previstas pelo Inmet para este domingo, 22:

Salvador (BA): 33°C;

Aracaju (SE): 33°C;

Maceió (AL): 33°C;

Recife (PE): 34°C;

João Pessoa (PB): 31°C;

Natal (RN): 32°C;

Fortaleza (CE): 32°C;

São Luís (MA): 33°C;

Teresina (PI): 40°C.

Em Salvador, a mínima prevista é de 23°C. O mesmo valor é esperado em Maceió. Mesmo nas áreas com possibilidade de chuva, as temperaturas devem continuar elevadas.

Ciclone extratropical aumenta risco de temporais no Sul

Enquanto o Nordeste deve ter predomínio de calor, a Região Sul enfrenta condições mais severas. A previsão para este domingo indica chuva e trovoadas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades também em Santa Catarina.

A Climatempo aponta que um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul, associado à chegada de uma nova frente fria, pode reforçar as instabilidades. Há possibilidade de granizo e rajadas de vento acima de 80 km/h em áreas gaúchas, além de chuva volumosa em pontos do Centro-Norte do estado e em Porto Alegre.

Temporais no Rio Grande do Sul deixam mortos e milhares de desabrigados

O cenário ocorre após uma sequência de temporais que provocou destruição no Rio Grande do Sul. Em Tupanciretã, na região central do estado, uma tempestade acompanhada de granizo e ventos intensos atingiu a cidade na sexta-feira, 20.

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil gaúcha no sábado, 21, os temporais registrados desde o início da semana afetaram 25.123 pessoas em 38 municípios. Foram contabilizados cinco mortos, 265 feridos e 19.854 pessoas desalojadas. Ao todo, 7.971 casas tiveram os telhados danificados ou arrancados.

Tupanciretã concentra danos após tempestade com granizo

Tupanciretã concentrou os maiores prejuízos, com cerca de 20 mil moradores afetados e 7.796 residências destelhadas. A Defesa Civil identificou a atuação de uma supercélula, tipo de tempestade que pode produzir ventos intensos, granizo e chuva forte.

Também foram observados indícios de uma microexplosão, enquanto a hipótese de tornado não foi descartada.

Destruição não foi atribuída diretamente ao ciclone

Apesar da proximidade temporal entre os episódios, a destruição em Tupanciretã foi associada à supercélula e aos fenômenos ligados à tempestade, e não deve ser atribuída automaticamente ao ciclone extratropical previsto para a região.