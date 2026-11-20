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Um ciclone extratropical em alto-mar deve atingir quase 300 cidades de Santa Catarina neste fim de semana. Segundo informações divulgadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), cerca de 295 municípios estão sob alerta amarelo para tempestades.

O aviso de perigo foi emitido na quinta-feira, 19, e segue válido a partir desta sexta-feira, 20, feriado do Dia da Consciência Negra, seguindo até o domingo, 22, perdurando o fim de semana inteiro na região.

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A previsão do clima aponta que as cidades devem ser atingidas com chuvas de 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros a depender da intensidade. Além de ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo em alguns locais.

No entanto, outras regiões de Santa Catarina enfrentarão o oposto, com temperaturas elevadas de até 35°C, sensação de abafamento e temporais isolados e passageiros, como aponta o relatório da Defesa Civil do estado.

Riscos

Embora as chuvas intensas atinjam a maioria dos municípios, não há informações sobre riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A recomendação do Inmet é de que os moradores fiquem atentos e acionem a Defesa Civil de Santa Catarina caso notem algum risco durante o período chuvoso.