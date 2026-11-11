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FRIO

Cidade baiana atinge 16ºC e é eleita a mais fria do Nordeste

Município registrou a menor temperatura de toda a região

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
Município é chamdo de "Suíça baiana"
Município é chamdo de "Suíça baiana" - Foto: PMVC

Vitória da Conquista voltou a ser considerado como o município mais frio do Nordeste. A cidade baiana, localizada no sudoeste do estado, registrou 16,6º C, atingindo o topo do ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os dados foram registrados durante toda a terça-feira, 10, que foi marcado por queda de temperatura em diversas cidades da Bahia. A “Suíça baiana” se destacou entre os 1.794 municípios do Nordeste e conquistou o primeiro lugar.

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O segundo lugar da lista ficou com Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, que marcou com 18,2 °C, e o terceiro com Arco Verde, localizada em Pernambuco, que registrou apenas 19,1°C.

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Frio em Conquista

Vale lembrar que Vitória da Conquista é popularmente conhecida por seu frio intenso durante o inverno e outras estações do ano. Apelidada de “Suíça baiana” devido às baixas temperaturas e a estrutura, a cidade costuma registrar temperaturas abaixo de 20ºC com frequência.

Em 24 de julho de 2026, o local atingiu a marca de 6,5 ºC. O registro foi considerado histórico, já que foi a terceira menor temperatura da cidade desde 1976, quando o Inema passou a coletar e divulgar os dados.

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Tags

clima Nordeste vitória da conquista

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