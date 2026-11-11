Estudante que morreu no Enem não teria informado cardiopatia

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Iza Lara, estudante de 16 anos que morreu ao passar durante realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Cansanção, na Bahia, não teria relatado que possuía cardiopatia, conforme afirma o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além disso, a entidade afirma que ela pediu para que o pai fosse acionado, relatando um mal-estar, mas não informou a gravidade da situação.

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"A participante reportou mal-estar, com episódio de vômito, sem informar situação de emergência ou relatar comorbidade prévia no início da aplicação da prova, e solicitou à equipe de aplicação que entrasse em contato com seu pai para que deixasse o local", disse o Inep em nota enviada ao G1.

A jovem sofria com a comorbidade desde bebê e enfrentou quatro cirurgias ao longo da vida, a primeira delas quando tinha apenas oito dias de nascida.

O que diz a família?

Nas redes sociais, Yuri Monteiro, irmão de Iza Lara, ressaltou que a jovem não foi atendida na escola e foi socorrida pelo pai.

"Nosso pai precisou atravessar a cidade para socorrê-la e levá-la ao hospital. Queremos respeito à memória da Iza, respostas sobre o atendimento e providências para que outras vidas sejam protegidas", disse o rapaz.

Além disso, ele pediu que as instituições se preparem melhor para a realização da segunda etapa do exame, que ocorre no próximo domingo (15).

"Que os locais de prova estejam preparados para possíveis emergências, com atendimento imediato, e inclusive assistência psicológica aos estudantes", solicitou.

Veja o vídeo: