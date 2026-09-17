Cidade baiana marca 14ºC e é eleita a mais fria do Nordeste

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A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, voltou a ser eleita a mais fria do Nordeste nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município baiano registrou 14 °C nas últimas 24 horas, a menor temperatura de toda a região nordestina.

As informações foram registradas às 12 UTC, equivalente às 9h, da última quarta-feira, 14, colocando a “capital do diamante” no topo regional por mais uma semana.

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Além dela, outra cidade baiana também registrou temperatura baixa. De acordo com a lista divulgada pelo Inmet, Vitória da Conquista conquistou o terceiro lugar, logo após registrar 15,2 °C.

Já a segunda posição da lista ficou com Oeiras, no Piauí, que marcou 15,1 °C.