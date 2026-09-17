Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Corpo de homem é encontrado em área de mata em salvador

O Corpo de Bombeiros informaram que o corpo estava em um local de difícil acesso

Evellyn Teixeira
Por
Polícia Técnica deve se tornar Polícia Científica e ter mais independência
Polícia Técnica deve se tornar Polícia Científica e ter mais independência - Foto: Divulgação / DPT

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 17, em uma área de mata de difícil acesso, no bairro Vila Laura, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informado que o corpo estava numa área de difícil acesso, foi recuperado pelos bombeiros e a equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para os demais procedimentos legais.

Leia Também:

SALVADOR

Porto de Salvador terá centro de controle para impulsionar inovação e tecnologia
Porto de Salvador terá centro de controle para impulsionar inovação e tecnologia imagem

SALVADOR

Leilão da Transalvador reúne mais de 124 lotes de veículos e sucatas
Leilão da Transalvador reúne mais de 124 lotes de veículos e sucatas imagem

SALVADOR

Idoso é atropelado por ônibus em Salvador e é socorrido em estado grave
Idoso é atropelado por ônibus em Salvador e é socorrido em estado grave imagem

A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a vítima, além de esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

corpo Polícia Civil Salvador

Relacionadas

Mais lidas