Corpo de homem é encontrado em área de mata em salvador

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O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 17, em uma área de mata de difícil acesso, no bairro Vila Laura, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.



O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informado que o corpo estava numa área de difícil acesso, foi recuperado pelos bombeiros e a equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para os demais procedimentos legais.



A Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão sendo realizadas para identificar a vítima, além de esclarecer a autoria e a motivação do crime.