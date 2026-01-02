FRIO
Cidade baiana marca menor temperatura do Nordeste no verão
O município foi eleito como o mais frio da região
Por Franciely Gomes
Apesar do verão ter chegado com tudo na Bahia, Vitória da Conquista foi eleita a cidade mais fria de toda a região Nordeste nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou 18,4 °C nesta quinta-feira, 1º.
Chamada de “Suíça baiana”, a cidade ficou acima de Caruaru (PE) e Uruçuí (PI), que atingiram a marca de 19°C. Essa onda de frio já é conhecida pelos moradores da região, que chegou a atingir sua menor marca em julho de 2025, com 6,5 °C.
Leia Também:
Entretanto, vale lembrar que a Bahia recebeu um alerta de tempestade no dia 1º de janeiro, na região do Extremo Oeste. Cidades como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Catolândia foram avisadas do risco de chuvas intensas, ventos fortes e até granizo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes