Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FRIO

Cidade baiana marca menor temperatura do Nordeste no verão

O município foi eleito como o mais frio da região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/01/2026 - 17:02 h
A cidade é considerada a "Suíça baiana"
A cidade é considerada a "Suíça baiana" -

Apesar do verão ter chegado com tudo na Bahia, Vitória da Conquista foi eleita a cidade mais fria de toda a região Nordeste nesta semana. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou 18,4 °C nesta quinta-feira, 1º.

Chamada de “Suíça baiana”, a cidade ficou acima de Caruaru (PE) e Uruçuí (PI), que atingiram a marca de 19°C. Essa onda de frio já é conhecida pelos moradores da região, que chegou a atingir sua menor marca em julho de 2025, com 6,5 °C.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Empresário se afoga e morre em momento de lazer no sudoeste da Bahia
Vítima de intoxicação por metanol recebe alta em Ribeira do Pombal
Jovem de 21 anos morre em grave acidente de trânsito no sul da Bahia

Entretanto, vale lembrar que a Bahia recebeu um alerta de tempestade no dia 1º de janeiro, na região do Extremo Oeste. Cidades como Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Catolândia foram avisadas do risco de chuvas intensas, ventos fortes e até granizo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

frio vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A cidade é considerada a "Suíça baiana"
Play

Vídeo mostra impacto forte do atropelamento de pintores em Guarajuba

A cidade é considerada a "Suíça baiana"
Play

Incêndio destrói dois estabelecimentos em Feira de Santana; vídeo

A cidade é considerada a "Suíça baiana"
Play

Fábrica de papel polui Rio Pitinga e compromete pesca e sustento local

A cidade é considerada a "Suíça baiana"
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

x