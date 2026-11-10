Cidade baiana suspende aulas após registrar 80 casos de sarna

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A cidade de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia, registrou pelo menos 80 alunos com suspeita de escabiose, mais conhecida como sarna humana. Por isso, a prefeitura suspendeu as aulas na rede municipal desde a última quinta-feira, 5, até esta terça-feira, 10.

Durante esse período, os estudantes tiveram atividades remotas e a prefeitura também recomendou que as redes estadual e particular adotassem a mesma medida. Uma escola estadual confirmou a suspensão das atividades.

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Para reduzir o risco de novos contágios, a Secretaria Municipal da Saúde montou uma força-tarefa com atendimento direcionado a pessoas que apresentam sinais de escabiose. A ação ocorreu durante o fim de semana, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Sady Carnot Falcão, Alzira Lisboa Serpa e Osvaldo Santiago Barbosa, com consultas médicas voltadas à avaliação dos casos suspeitos.

Quais são os sintomas e como ocorre a transmissão?

Conhecida popularmente como sarna, a escabiose é causada por um ácaro e transmitida principalmente pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada. O principal sintoma é a coceira intensa, que costuma piorar à noite. Também podem surgir pequenas bolinhas vermelhas e feridas na pele.

As lesões aparecem com frequência entre os dedos das mãos, nos punhos, nas axilas, no umbigo, nas nádegas, nas mamas e nos órgãos genitais. A transmissão também pode ocorrer pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis contaminados. Animais de estimação não transmitem a escabiose humana.

O tratamento deve ser indicado por um profissional de saúde e pode incluir medicamentos aplicados na pele, como permetrina e benzoato de benzila, ou remédios por via oral, conforme a avaliação médica.

Pessoas que moram na mesma casa e contatos íntimos também podem precisar realizar o tratamento simultaneamente, mesmo sem apresentar sintomas. A medida ajuda a evitar novos contágios.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta que pessoas com sintomas ou contato próximo com alguém suspeito procurem uma UBS. A recomendação é reservar o hospital municipal para situações de urgência, evitando a sobrecarga da unidade.

Apesar de ser facilmente transmitida, a escabiose geralmente não apresenta gravidade. Complicações, porém, podem ocorrer principalmente em pessoas com imunidade comprometida, crianças muito pequenas e idosos.