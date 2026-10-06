Cidade da Bahia é eleita uma das mais inteligentes do Nordeste

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Paulo Afonso se tornou destaque nacional em desenvolvimento tecnológico e modernização. A cidade foi eleita a mais inteligente da Bahia no Edital Cidades Mais Inteligentes (Edital SNDUM nº 1/2026), do Ministério das Cidades (MCID) com apoio técnico e científico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

De acordo com o relatório, o município desbancou outros da Bahia e conseguiu uma vaga no programa do Governo Federal, que oferece assessoria técnica e metodológica especializada para a elaboração de suas estratégias de Transformação Digital Urbana (TDU).

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Os números apontam que Paulo Afonso aparece em 1º lugar do Estado da Bahia entre os projetos contemplados e com a 4ª melhor pontuação de todo o Nordeste, empatada apenas com São Cristóvão/SE. Já no ranking nacional de aprovados, a cidade aparece na 17ª posição, considerando todos os critérios de desempate.

Como funciona o programa?

Após ser selecionada no programa, Paulo Afonso receberá gratuitamente consultoria de ponta dos maiores especialistas em tecnologia pública do país. A ideia é fortalecer a proposta apresentada pelos gestores, voltada para o futuro sustentável, que alcançou 66 pontos na avaliação nacional.

Dentre os principais pontos a serem trabalhados estão: mais agilidade e menos filas; otimização de recursos públicos; melhoria nos serviços essenciais; e atração de investimentos.

A primeira etapa prática da jornada rumo à Transformação Digital Urbana já aconteceu. Representantes da Prefeitura de Paulo Afonso participaram do evento de integração e alinhamento conceitual do Projeto Cidades Mais Inteligente no dia 11 de junho, em Brasília (DF).

A partir disto, a Rede de Suporte Acadêmico iniciou os diagnósticos locais detalhados e o desenvolvimento conjunto dos planos de ação para a modernização do município.