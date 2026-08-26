Cidades baianas decretam feriadão de 4 dias em setembro; saiba quais

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Setembro já vai começar com uma folga prolongada para trabalhadores de diversas cidades da Bahia. Em 23 municípios baianos, o feriado municipal de 8 de setembro, uma terça-feira, vai se juntar ao feriado nacional de 7 de setembro, que cairá em uma segunda-feira.

Com isso, quem não costuma trabalhar aos sábados e domingos poderá emendar quatro dias consecutivos de descanso. O período começa no sábado, 5, passa pelo domingo, 6, inclui o feriado da Independência do Brasil na segunda-feira, 7, e termina na terça-feira, 8, quando haverá a folga municipal.

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Entre os municípios baianos estão Juazeiro, Porto Seguro, Morro do Chapéu, Itaparica, Caculé, Cipó e Santa Maria da Vitória.

Confira as cidades da Bahia com feriado em 8 de setembro

A relação reúne municípios de diferentes regiões do estado. Em cada localidade, o feriado de 8 de setembro está ligado ao calendário municipal.

Confira a lista:

Brotas de Macaúbas

Boa Nova

Caculé

Cipó

Conde

Ibitiara

Igaporã

Iraquara

Itaparica

Itaquara

Jacaraci

Juazeiro

Morro do Chapéu

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Porto Seguro

Potiraguá

Presidente Dutra

Rio Real

Santa Maria da Vitória

Saúde

Teodoro Sampaio

Em Juazeiro, por exemplo, o dia 8 de setembro é considerado feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora das Grotas, padroeira da cidade.

Quatro dias seguidos de descanso

Para quem trabalha normalmente de segunda a sexta-feira e não tem expediente aos fins de semana, o calendário vai permitir uma sequência de quatro dias de folga.

O descanso começa no sábado, 5, e segue até a terça-feira, 8. O dia 7 de setembro é feriado nacional e será válido em todo o país. Já a folga do dia seguinte depende da legislação de cada município.

Por isso, o feriadão não será igual para todos os trabalhadores brasileiros. Nas cidades baianas listadas, entretanto, a combinação das datas cria o período prolongado.

Feriado não significa paralisação de todos os serviços



Mesmo com a folga prevista no calendário, algumas atividades podem continuar funcionando normalmente.

Serviços considerados essenciais e setores autorizados a trabalhar durante feriados podem manter o atendimento. As regras também podem mudar conforme a categoria profissional, além de acordos e convenções coletivas.

Em situações nas quais o trabalhador atua durante o feriado e não recebe uma folga compensatória, podem existir regras específicas para o pagamento.

Feriadão também acontece em outras cidades do Brasil

A combinação entre o fim de semana, o feriado nacional de 7 de setembro e uma folga municipal ou estadual no dia 8 também vai beneficiar trabalhadores de outras partes do país.

No dia 8, há feriados municipais previstos em cidades de diferentes estados. Entre elas estão Vitória, no Espírito Santo; Curitiba, no Paraná; São Luís, no Maranhão; Santos, Pindamonhangaba e Itatiba, em São Paulo; além de Paraty e Saquarema, no Rio de Janeiro.

No total, a lista nacional reúne municípios de diversas regiões.

Tocantins terá feriado em todo o estado

Uma situação diferente ocorre no Tocantins. Por lá, o dia 8 de setembro será feriado em todo o estado, e não apenas em determinadas cidades.

A data é dedicada a Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins, e foi estabelecida como feriado estadual pela Lei nº 627/1993.

Dessa forma, trabalhadores de municípios como Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis, além de outras cidades do estado, também poderão ter quatro dias consecutivos de descanso, entre 5 e 8 de setembro.

Quem realmente terá os quatro dias de folga?

O feriadão não significa que todos os trabalhadores terão quatro dias livres. Para aproveitar a sequência completa, é necessário que a pessoa normalmente não trabalhe aos sábados e domingos e esteja em uma cidade onde o dia 8 de setembro seja feriado.

Além disso, serviços essenciais e atividades autorizadas podem funcionar normalmente durante o período.

As condições para quem precisar trabalhar também podem variar de acordo com a categoria profissional e com as regras estabelecidas em acordos ou convenções coletivas.

Para quem se encaixa nas condições, o calendário será de quatro dias consecutivos de descanso: sábado, 5, domingo, 6, segunda-feira, 7, e terça-feira (8) de setembro.