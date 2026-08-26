BAHIA
Cidades baianas decretam feriadão de 4 dias em setembro; saiba quais
Feriado de 7 de setembro cai na segunda-feira e será seguido por folga municipal
Setembro já vai começar com uma folga prolongada para trabalhadores de diversas cidades da Bahia. Em 23 municípios baianos, o feriado municipal de 8 de setembro, uma terça-feira, vai se juntar ao feriado nacional de 7 de setembro, que cairá em uma segunda-feira.
Com isso, quem não costuma trabalhar aos sábados e domingos poderá emendar quatro dias consecutivos de descanso. O período começa no sábado, 5, passa pelo domingo, 6, inclui o feriado da Independência do Brasil na segunda-feira, 7, e termina na terça-feira, 8, quando haverá a folga municipal.
Entre os municípios baianos estão Juazeiro, Porto Seguro, Morro do Chapéu, Itaparica, Caculé, Cipó e Santa Maria da Vitória.
Confira as cidades da Bahia com feriado em 8 de setembro
A relação reúne municípios de diferentes regiões do estado. Em cada localidade, o feriado de 8 de setembro está ligado ao calendário municipal.
Confira a lista:
- Brotas de Macaúbas
- Boa Nova
- Caculé
- Cipó
- Conde
- Ibitiara
- Igaporã
- Iraquara
- Itaparica
- Itaquara
- Jacaraci
- Juazeiro
- Morro do Chapéu
- Oliveira dos Brejinhos
- Palmas de Monte Alto
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Presidente Dutra
- Rio Real
- Santa Maria da Vitória
- Saúde
- Teodoro Sampaio
Em Juazeiro, por exemplo, o dia 8 de setembro é considerado feriado municipal em homenagem a Nossa Senhora das Grotas, padroeira da cidade.
Quatro dias seguidos de descanso
Para quem trabalha normalmente de segunda a sexta-feira e não tem expediente aos fins de semana, o calendário vai permitir uma sequência de quatro dias de folga.
O descanso começa no sábado, 5, e segue até a terça-feira, 8. O dia 7 de setembro é feriado nacional e será válido em todo o país. Já a folga do dia seguinte depende da legislação de cada município.
Por isso, o feriadão não será igual para todos os trabalhadores brasileiros. Nas cidades baianas listadas, entretanto, a combinação das datas cria o período prolongado.
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Feriado não significa paralisação de todos os serviços
Mesmo com a folga prevista no calendário, algumas atividades podem continuar funcionando normalmente.
Serviços considerados essenciais e setores autorizados a trabalhar durante feriados podem manter o atendimento. As regras também podem mudar conforme a categoria profissional, além de acordos e convenções coletivas.
Em situações nas quais o trabalhador atua durante o feriado e não recebe uma folga compensatória, podem existir regras específicas para o pagamento.
Feriadão também acontece em outras cidades do Brasil
A combinação entre o fim de semana, o feriado nacional de 7 de setembro e uma folga municipal ou estadual no dia 8 também vai beneficiar trabalhadores de outras partes do país.
No dia 8, há feriados municipais previstos em cidades de diferentes estados. Entre elas estão Vitória, no Espírito Santo; Curitiba, no Paraná; São Luís, no Maranhão; Santos, Pindamonhangaba e Itatiba, em São Paulo; além de Paraty e Saquarema, no Rio de Janeiro.
No total, a lista nacional reúne municípios de diversas regiões.
Tocantins terá feriado em todo o estado
Uma situação diferente ocorre no Tocantins. Por lá, o dia 8 de setembro será feriado em todo o estado, e não apenas em determinadas cidades.
A data é dedicada a Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins, e foi estabelecida como feriado estadual pela Lei nº 627/1993.
Dessa forma, trabalhadores de municípios como Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Tocantinópolis, além de outras cidades do estado, também poderão ter quatro dias consecutivos de descanso, entre 5 e 8 de setembro.
Quem realmente terá os quatro dias de folga?
O feriadão não significa que todos os trabalhadores terão quatro dias livres. Para aproveitar a sequência completa, é necessário que a pessoa normalmente não trabalhe aos sábados e domingos e esteja em uma cidade onde o dia 8 de setembro seja feriado.
Além disso, serviços essenciais e atividades autorizadas podem funcionar normalmente durante o período.
As condições para quem precisar trabalhar também podem variar de acordo com a categoria profissional e com as regras estabelecidas em acordos ou convenções coletivas.
Para quem se encaixa nas condições, o calendário será de quatro dias consecutivos de descanso: sábado, 5, domingo, 6, segunda-feira, 7, e terça-feira (8) de setembro.