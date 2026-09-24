Cidades baianas recebem alerta para risco de queimadas

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A Bahia entrou em alerta para risco de queimadas nos próximos dias. De acordo com o Climatempo, cidades do Norte e do Oeste baiano sofrerão com a combinação de calor, baixa umidade do ar e ausência de chuva, podendo chegar a 38ºC.

Dentre os municípios que podem ser afetados estão Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, São Desidério, Santa Maria da Vitória, Correntina e Formosa do Rio Preto.

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A previsão é de que, nesta quinta-feira, 24, a umidade relativa do ar sofra uma variação entre 21% e 30% em grande parte dessas áreas, incluindo o centro-sul do Piauí, sul do Ceará, interior do Maranhão e a metade oeste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Já na sexta-feira, 25, o centro-oeste de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e sul do Ceará, podem enfrentar umidade de 12% a 20% durante o período da tarde. No sábado, 26, o oeste da Bahia, o sul do Piauí e o interior do Maranhão são influenciados pela massa de ar seco, e podem chegar a temperaturas de quase 40ºC.