PROGRAMA
CNH da Gente 2026: inscrições para 20 mil vagas terminam nesta quinta
Gratuidade aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto
O programa CNH da Gente, com 20 mil vagas, está encerrando o prazo das inscrições nesta quinta-feira, 15. Promovido pelo governo do Estado da Bahia, o projeto oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita para pessoas de baixa renda.
A emissão aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto. Se for do interesse do contemplado se especializar em outras categorias, deverá pagar o valor cheio.
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, através do site oficial do governo do estado e precisam estar atentos ao edital disponível. Com ele, o projeto contempla moradores de todas as regiões da Bahia.
Quem pode se inscrever?
Para se tornar um beneficiário do programa, o cidadão deve seguir alguns requisitos exigidos pelo governo da Bahia, são eles:
- Estar inscrito no CADÚnico com data base até 08/05/2026;
- Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do requerimento/inscrição;
- Ser penalmente imputável;
- Saber ler e escrever;
- Ser domiciliado no Estado da Bahia;
- Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
- Possuir carteira de identidade ou equivalente;
- Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH.
Confira o passo a passo para inscrição
Para facilitar o processo de inscrição, confira o passo a passo abaixo. Vale lembrar que o candidato precisa preencher todos os requisitos,
- Acesse o site oficial do governo;
- Se cadastre no Portal, colocando dados como o CPF e data de nascimento ou através do Portal gov.br;
- Acesse a plataforma (“Entrar”) com seu CPF ou senha criada na etapa 1;
- Digite na “busca” CNH: Editais: SEADES/DETRAN nº 01/2026 e SEADES/DETRAN nº 02/2026 FAQ - CNH DA GENTE Data: 03/08/2026 – V.3;
- Selecione o CARD: CNH DA GENTE;
- Clique em Iniciar;
- Clique em Etapa 1(inscrição);
- Clique em Solicitar;
- Selecione o Edital;
- Clique em Avançar;
- Preencha os dados da inscrição;
- Clique em avançar;
- Marque as auto declarações;
- Confirme inscrição.
O que é CNH da Gente?
A CNH da Gente foi instituída pela Lei Estadual nº 14.879, de março de 2025, e tem como objetivo ampliar o acesso de pessoas de baixa renda à habilitação e, consequentemente, ao mercado de trabalho. Na primeira etapa da iniciativa, 12 mil pessoas foram contempladas.
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De acordo com o governo estadual, o investimento previsto para as 20 mil vagas destinadas a pessoas inscritas no CadÚnico é de cerca de R$ 12,6 milhões.
A execução do programa é feita pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), com participação de clínicas médicas, Centros de Formação de Condutores (CFCs) e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).