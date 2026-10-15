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CNH da Gente 2026: inscrições para 20 mil vagas terminam nesta quinta

Gratuidade aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto

Alice Paulilo
Por
Confira o passo a passo para se inscrever no programa CNH da Gente
Confira o passo a passo para se inscrever no programa CNH da Gente - Foto: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

O programa CNH da Gente, com 20 mil vagas, está encerrando o prazo das inscrições nesta quinta-feira, 15. Promovido pelo governo do Estado da Bahia, o projeto oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita para pessoas de baixa renda.

A emissão aplica-se apenas à obtenção da primeira CNH nas categorias A ou B, de carro ou moto. Se for do interesse do contemplado se especializar em outras categorias, deverá pagar o valor cheio.

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Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, através do site oficial do governo do estado e precisam estar atentos ao edital disponível. Com ele, o projeto contempla moradores de todas as regiões da Bahia.

Quem pode se inscrever?

Para se tornar um beneficiário do programa, o cidadão deve seguir alguns requisitos exigidos pelo governo da Bahia, são eles:

  • Estar inscrito no CADÚnico com data base até 08/05/2026;
  • Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data do requerimento/inscrição;
  • Ser penalmente imputável;
  • Saber ler e escrever;
  • Ser domiciliado no Estado da Bahia;
  • Possuir inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
  • Possuir carteira de identidade ou equivalente;
  • Não estar judicialmente impedido de possuir a CNH.

Confira o passo a passo para inscrição

Para facilitar o processo de inscrição, confira o passo a passo abaixo. Vale lembrar que o candidato precisa preencher todos os requisitos,

  • Acesse o site oficial do governo;
  • Se cadastre no Portal, colocando dados como o CPF e data de nascimento ou através do Portal gov.br;
  • Acesse a plataforma (“Entrar”) com seu CPF ou senha criada na etapa 1;
  • Digite na “busca” CNH: Editais: SEADES/DETRAN nº 01/2026 e SEADES/DETRAN nº 02/2026 FAQ - CNH DA GENTE Data: 03/08/2026 – V.3;
  • Selecione o CARD: CNH DA GENTE;
  • Clique em Iniciar;
  • Clique em Etapa 1(inscrição);
  • Clique em Solicitar;
  • Selecione o Edital;
  • Clique em Avançar;
  • Preencha os dados da inscrição;
  • Clique em avançar;
  • Marque as auto declarações;
  • Confirme inscrição.

O que é CNH da Gente?

A CNH da Gente foi instituída pela Lei Estadual nº 14.879, de março de 2025, e tem como objetivo ampliar o acesso de pessoas de baixa renda à habilitação e, consequentemente, ao mercado de trabalho. Na primeira etapa da iniciativa, 12 mil pessoas foram contempladas.

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De acordo com o governo estadual, o investimento previsto para as 20 mil vagas destinadas a pessoas inscritas no CadÚnico é de cerca de R$ 12,6 milhões.

A execução do programa é feita pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), com participação de clínicas médicas, Centros de Formação de Condutores (CFCs) e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

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