CNJ mantém afastado desembargador que 'libertou' líder do BDM

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manteve o afastamento das atividades o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Luiz Fernando Lima, investigado por conceder prisão domiciliar a Ednaldo Freire Ferreira, conhecido como Dadá, líder e um dos fundadores da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Não há praza para o fim da medida.

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que segue em tramitação no CNJ, também foi prorrogado por mais 140 dias. O novo período para a juntada de provas e realização de diligência passou a contar desde o dia 3 de agosto.

O magistrado virou alvo das investigações do CNJ após a reportagem do Portal A TARDE, em outubro de 2023. Na ocasião, ele foi afastado de forma cautelar das funções no TJBA depois da decisão polêmica em favor do preso que segue foragido.