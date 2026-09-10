BAHIA
Coelba e TRE-BA firmam parceria para operação nas Eleições 2026
União projeta aporte de R$ 25 bilhões para o ciclo de 2026 a 2030
Os presidentes da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopes, e do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman, reuniram-se nesta quinta-feira, 10, na sede da companhia, em Salvador, para firmar uma parceria de cooperação para as Eleições de 2026.
O encontro contou com um detalhamento sobre os investimentos realizados e a operação definida para as eleições deste ano, que acontecem no mês de outubro.
Vale relembrar que, desde 2024, ano das últimas eleições, a Neoenergia Coelba direcionou cerca de R$ 7 bilhões para reforçar a rede elétrica em todo o estado.
Tal investimento foi feito buscando uma melhoria do fornecimento de energia, levando em conta:
- Instalação e modernização de 39 subestações;
- Implementação de 14 mil quilômetros de linhas em média e alta tensão;
- Mais de +659 MVA de potência instalada em toda a Bahia.
O valor se une ao novo aporte anunciado neste ano para o ciclo de 2026 a 2030, em que estão previstos mais de R$ 25 bilhões em investimentos.
“Preparamos a rede elétrica para uma operação tranquila no dia da eleição, como já é praxe em todos os anos da nossa parceria com o TRE”, afirma a diretora-presidente da Neoenergia Coelba, Fabiana Lopez.
Ainda durante o encontro, o presidente do TRA-BA reforçou a importância da parceria com a Neoenergia Coelba para a realização de mais um período eleitoral.
Ele ainda participou de uma visita especial ao Centro de Operações Integradas (COI) da distribuidora.
O espaço concentra a operação da rede elétrica em tempo real, contando com 84 estações de monitoramento, sendo o terceiro maior Centro de Operações atualmente no Brasil.