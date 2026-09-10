Ácido usado para desentupir pia vaza e deixa criança e mãe feridas em Salvador

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Um acidente envolvendo uma substância corrosiva deixou uma criança de quatro anos e a mãe dela com queimaduras em uma residência de Cajazeiras 11, em Salvador. O menino precisou ser levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por um procedimento para retirada de tecidos atingidos pelas lesões.

O produto estava sendo utilizado em uma pia de um imóvel situado no andar de cima. Conforme relatos de familiares, o morador colocou a substância na tubulação para tentar desentupi-la, mas o material acabou seguindo pelo encanamento até o apartamento inferior.

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A residência atingida era onde estavam a mulher e o filho. A substância chegou ao quarto em que os dois dormiam e provocou as queimaduras.

Atendimento médico

A criança precisou passar por um desbridamento no HGE, procedimento utilizado para remover tecidos afetados por queimaduras. Segundo os familiares, os dedos do menino também ficaram bastante inchados.

A mãe sofreu queimaduras e recebeu atendimento médico.

Responsável pelo produto prestou socorro

O morador que utilizou a substância disse aos familiares que não sabia que o quarto onde estavam as vítimas ficava abaixo do ralo. Segundo ele, a intenção era somente desentupir a pia e o vazamento ocorreu pela tubulação.

Ainda conforme os familiares, o homem levou imediatamente a mãe e a criança para o hospital após o acidente. Ele continua mantendo contato com a família e afirmou que está disposto, junto com o proprietário do imóvel, a arcar com as consequências do ocorrido.

O homem também relatou que nunca havia utilizado o produto antes e que a substância é comercializada em lojas de material de construção.

Trata-se de um produto altamente concentrado e corrosivo, utilizado para desentupir tubulações, pias, ralos, esgotos e vasos sanitários.