Confira programação dos 116 anos de Itabuna

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A cidade de Itabuna, localizada no sul da Bahia, celebra 116 anos de emancipação política nesta terça-feira, 28, com uma programação que reúne atos cívicos, entregas de obras, ações sociais, eventos religiosos e culturais.

As comemorações iniciadas na última quinta-feira, 23, incluem a entrega de títulos do Programa de Regularização Fundiária Meu Lugar para 146 famílias dos bairros de Nova Califórnia e Jorge Amado, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

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Confira a programação desta semana:

Segunda-feira, 27

10h - Visita guiada ao Bairro Novo Horizonte, com a entrega de 52 ruas que foram requalificadas através do Programa Pavimenta Itabuna (PPI);

11h - Entrega da 4ª etapa do Projeto Orla da Beira-Rio, incluindo os novos retornos da Avenida Mário Padre, em frente ao Espaço Cultural Josué Brandão, onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores, passeios e sinalização de trânsito e a solenidade de assinatura de autorização de publicação dos editais para a contratação de empresas para as obras de construção do Estádio Fernando Gomes Oliveira (Itabunão) e da Avenida Sudoeste, que liga o final de linha do Bairro São Caetano à rodovia BR-101/Sul;

19h - Solenidade de entrega da Comenda Firmino Alves a personalidades dos vários segmentos sociais, econômicos, políticos e culturais por sua contribuição ao desenvolvimento de Itabuna.

Terça-feira, 28

9h30 - Ato cívico com hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Itabuna, em frente à Catedral de São José. Em seguida, será celebrada uma Missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo diocesano Dom Jailton Oliveira Lino, com a participação do prefeito Augusto Castro (PSD), secretários municipais, autoridades e comunidade;

14h - Realização do ‘Ita Pedrinho’, feira junina voltada para crianças e suas famílias, na Praça Otávio Mangabeira, Centro. No mesmo horário, haverá a entrega da Unidade de Saúde da Família José Edites dos Santos, na Rua Floresta, no bairro São Caetano. Após a inauguração da unidade, um ônibus será entregue às ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres, na Praça Otávio Mangabeira;

20h - Culto em comemoração ao aniversário de Itabuna, na Igreja Batista Teosópolis, no bairro da Conceição.

Quarta-feira, 29

10h - Anúncio de um pacote de obras da Secretaria Municipal da Educação, no bairro Nova Itabuna;

14h - Comemoração dos 20 anos do Centro Psicopedagógico da Educação Inclusiva (CEPEI), no auditório do Centro de Integração Social (CISO), no bairro de Fátima;

19h - Sessão Solene de entrega da Comenda Otaciana Pinto a 63 personalidades, promovida pela Câmara Municipal, na Terceira Via Hall.

Quinta-feira, 30

10h - Assinatura de ordens de serviço para a construção das unidades habitacionais da Vila do Servidor e para a reconstrução do Centro Administrativo Firmino Alves, no auditório da Secretaria de Gestão e Inovação, no Jequitibá Plaza Center;

16h - Entrega da nova sede do Programa de Defesa do Consumidor (Procon), na Rua Miguel Calmon, nº 106, no Centro. A unidade passará a atender o público no novo endereço a partir das 13h.