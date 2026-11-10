Conta de luz pode ficar mais cara para 304 mil famílias baianas

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A conta de luz pode ficar mais cara para mais de 304 mil famílias baianas que correm o risco de perder o desconto da Tarifa Social de Energia Elétrica devido a divergências cadastrais.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias devem regularizar as informações junto à distribuidora ou ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 31 de dezembro.

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Mais de 304 mil famílias podem perder o benefício

Entre os estados atendidos pela Neoenergia, a Bahia reúne o maior número de famílias com irregularidades no cadastro, com cerca de 304,9 mil famílias inadimplentes. Em Pernambuco, são 165,6 mil, enquanto no Rio Grande do Norte o número chega a 31,6 mil.

O alerta, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), foi realizado com os quatro maiores grupos de distribuição no país.

Além da Bahia, mais de 2,4 milhões de famílias precisam regularizar os dados para não perder o benefício. O programa atende cerca de 16 milhões de lares em todo o Brasil.

Como regularizar o cadastro da Tarifa Social na Bahia?

Antes de regularizar o cadastro, o cidadão deve conferir se o titular da conta de energia faz parte da família inscrita no CadÚnico. Além disso, o beneficiário deve verificar se o município informado está registrado no cadastro social.

Mais de 300 mil baianos precisam regularizar as informações cadastrais para manter o benefício. Veja o que fazer:

Atualizar a titularidade da conta de luz: solicitar à Neoenergia Coelba a transferência da conta para o nome de um integrante da família inscrita no CadÚnico.