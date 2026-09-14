Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

SOLIDEZ

Contas da Bahia mantêm trajetória sustentável e baixo endividamento

Dados do Tesouro confirmam equilíbrio orçamentário e avanço nos investimentos públicos

Rodrigo Tardio
Por
Marcus Pestana, classificou quadro baiano como favorável
Marcus Pestana, classificou quadro baiano como favorável - Foto: Rodrigo Viana | Secom IFI

As finanças públicas da Bahia registram desempenho estável, marcado pelo controle do endividamento e pela expansão da capacidade de investimento público. A avaliação consta em levantamento do jornal Folha de S.Paulo sobre a situação fiscal dos estados entre 2019 e 2026, respaldada por analistas do setor público.

Em declaração ao veículo, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, Marcus Pestana, classificou o quadro baiano como favorável. “É uma situação saudável, não é ruim como Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”, afirmou o especialista, destacando que o Estado mantém um volume de dívidas reduzido e sob controle.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Liquidez fiscal

O diagnóstico é endossado por Alexandre Manoel, sócio da Global Intelligence and Analytics. De acordo com o economista, o governador Jerônimo Rodrigues caminha para o encerramento do mandato sem sobressaltos financeiros decorrentes do endividamento, a despeito de uma diminuição nos colchões de liquidez fiscal.

Com indicadores sólidos, a Bahia preserva nota favorável junto ao Tesouro Nacional, o que permite a captação de recursos com aval da União. Conforme a estimativa reportada, os aportes em obras e serviços no mandato atual somam R$ 29,1 bilhões até 2026 — montante superior aos R$ 23,4 bilhões registrados na gestão de Rui Costa. O volume máximo de aportes ocorreu em 2023, quando alcançou R$ 9,2 bilhões.

Leia Também:

CONVERSAS

Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025
Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025 imagem

FÚRIA

Em áudio, ex-prefeito ataca eleitorado e prevê demissões em Jacobina
Em áudio, ex-prefeito ataca eleitorado e prevê demissões em Jacobina imagem

DESCUMPRIMENTO

Furo no Fundeb em Governador Mangabeira é alvo do MPF
Furo no Fundeb em Governador Mangabeira é alvo do MPF imagem

Dívida e pessoal sob controle

Os índices de comprometimento orçamentário situam-se abaixo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):

Dívida Consolidada Líquida: fechou em 35,67% da Receita Corrente Líquida (RCL) em 2025, patamar confortável perante o teto legal de 200%.

Gastos com Pessoal: comprometeram 40,36% da RCL, permanecendo distantes do limite prudencial de 46%.

Em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) informou que o ritmo das obras em infraestrutura — como saúde, educação, segurança, rodovias e saneamento — foi custeado por meio do uso de superávits financeiros acumulados em exercícios anteriores.

Cálculo de déficit para 2026

A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba) diverge da metodologia utilizada pela reportagem na projeção de déficit para 2026. A pasta argumenta que a adoção das despesas empenhadas distorceu as estimativas ao contabilizar de forma antecipada todo o orçamento anual da folha salarial dos servidores.

De acordo com o órgão estadual, projeções feitas no decorrer do ano fiscal devem basear-se nas despesas liquidadas, segundo os preceitos da LRF, deixando o cômputo dos empenhos exclusivamente para o encerramento do exercício.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Endividamento Controlado Finanças Públicas gestão fiscal investimento público Liquidez Fiscal

Relacionadas

Mais lidas