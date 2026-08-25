Copa Feminina 2027 terá acarajé dentro da Arena Fonte Nova

O acarajé será vendido dentro da Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, em Salvador. A presença das baianas de acarajé foi autorizada após articulação do Governo da Bahia, por meio do GECOPA, com apoio da Prefeitura de Salvador e da Arena Fonte Nova.

A autorização foi obtida em reunião com o grupo responsável pelas Concessões de Alimentação e Direitos dos Parceiros Comerciais da competição. Com isso, um dos principais símbolos da cultura baiana poderá ser encontrado pelos torcedores no interior do estádio durante os jogos.

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Acarajé volta à Arena em uma Copa do Mundo

A presença das baianas na Arena Fonte Nova recupera uma iniciativa adotada durante a Copa do Mundo FIFA de 2014. Na ocasião, o Governo da Bahia também atuou para garantir a comercialização do acarajé no estádio durante o Mundial realizado no Brasil.

Para a organização baiana, a presença das quituteiras na edição feminina da competição ultrapassa a oferta de alimentação aos torcedores.

A iniciativa busca levar para dentro da Arena uma manifestação diretamente ligada à identidade e ao patrimônio cultural da Bahia, permitindo que visitantes de outras partes do Brasil e do mundo tenham contato com uma tradição de Salvador durante a passagem pela cidade.

Bahia aposta em legado cultural durante a Copa

A participação das baianas de acarajé também faz parte da estratégia do Estado para utilizar a Copa Feminina de 2027 como plataforma de promoção turística e cultural.

A ideia é associar a realização dos jogos à divulgação de patrimônios e manifestações culturais que caracterizam a Bahia, ampliando a experiência de quem estará em Salvador durante a competição.

“Teremos acarajé na Copa! É uma conquista que vai muito além da alimentação. Estamos garantindo que a cultura baiana esteja dentro da Arena e seja apresentada ao mundo durante a Copa Feminina de 2027”, afirmou a secretária de Políticas para as Mulheres, Camila Batista.

Segundo ela, a intenção é repetir a experiência de 2014 e aproximar os visitantes da cultura local. “Assim como fizemos em 2014, queremos que quem vier a Salvador para a Copa possa vivenciar também a nossa identidade, a nossa história e a nossa hospitalidade”, completou.

A articulação contou ainda com a participação do coordenador técnico de preparação da Copa Feminina 2027 na Bahia, Ney Campello.

A competição será realizada em 2027 e terá Salvador como uma das cidades-sede. Na capital baiana, além dos jogos, o público poderá encontrar um dos quitutes mais conhecidos da culinária local dentro da própria Arena Fonte Nova.