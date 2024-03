Crea-BA solicita revisão do Plano Estadual de Logística na Bahia | A TARDE

O Grupo de Trabalho (GT) de Logística Multimodal de Transportes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) apresentou na reunião plenária, realizada em 19 de fevereiro de 2024, uma carta e um relatório técnico, destacando a necessidade urgente de revisão do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT) na Bahia.

O GT, liderado pela Conselheira Engenheira Civil Viviane Alves e Silva, concentrou suas discussões na importância da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), sua integração com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e o papel da Estrada de Ferro 0025 no corredor Bahia/Minas. Esses projetos estão incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), visando aprimorar a infraestrutura de transporte do estado.

"É fundamental que o Estado da Bahia esteja alinhado com as demandas logísticas do país, garantindo uma infraestrutura de transporte eficiente e integrada. A revisão do Plano Estadual de Logística e a liberação dos estudos para desenvolvimento de Short Lines são passos importantes nesse sentido", ressaltou a Conselheira Viviane Alves e Silva.

A carta encaminhada ao Governador apela para a revisão imediata do PELT e a liberação dos estudos necessários para o desenvolvimento de Short Lines de carga e passageiros na Bahia, atendendo às demandas da iniciativa privada e buscando uma melhor integração no sistema logístico nacional.

O GT e uma futura Comissão Temática se colocaram à disposição para colaborar com o Governo nessa empreitada, propondo a realização de seminários e workshops com a participação dos Ministérios da Casa Civil e dos Transportes. Essas medidas se tornam urgentes diante da iminente elaboração do Plano Nacional de Logística de Transportes pelo Ministério dos Transportes.

Essa iniciativa destaca o comprometimento do Crea-BA e das partes envolvidas em impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico da Bahia, reconhecendo a importância estratégica da infraestrutura de transporte para o estado e o país. O grupo de trabalho foi criado em 2022 pelo plenário do Conselho com o objetivo de discutir o planejamento de diversos modais.