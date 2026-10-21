FATALIDADE
Criança de 3 anos morre após ser atropelada por van escolar na Bahia
Criança havia acabado de descer do veículo em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador
Uma criança de três anos morreu, na tarde desta segunda-feira, 19, após ser atropelada por uma van escolar, no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
O garotinho Gabriel Mota dos Santos tinha acabado de descer do veículo, que o levava da escola para casa diariamente. Segundo informações, quando foi atropelado, o pequeno estava na companhia de um familiar.
Gabriel teria soltado a mão do adulto e corrido para a rua no momento em que motorista do veículo fazia uma manobra. A criança ainda foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.
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A Polícia Civil apura o caso e já começou a ouvir testemunhas. O órgão busca esclarecer as circunstâncias do incidente. As informações são do Blog do Marcelo.