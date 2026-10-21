Criança de 3 anos morre após ser atropelada por van escolar na Bahia

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Uma criança de três anos morreu, na tarde desta segunda-feira, 19, após ser atropelada por uma van escolar, no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O garotinho Gabriel Mota dos Santos tinha acabado de descer do veículo, que o levava da escola para casa diariamente. Segundo informações, quando foi atropelado, o pequeno estava na companhia de um familiar.

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Gabriel teria soltado a mão do adulto e corrido para a rua no momento em que motorista do veículo fazia uma manobra. A criança ainda foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A Polícia Civil apura o caso e já começou a ouvir testemunhas. O órgão busca esclarecer as circunstâncias do incidente. As informações são do Blog do Marcelo.