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ACIDENTE FATAL

Pai e filho morrem em acidente entre carretas e carro na Bahia

Esposa e mãe das vítimas ficou ferida, mas não corre risco de morte

Andrêzza Moura
Por
Elias e o pai, Ernesto, não resistiram aos ferimentos
Elias e o pai, Ernesto, não resistiram aos ferimentos - Foto: Reprodução

Um grave acidente entre duas carretas e um veículo de passeio, na manhã desta terça-feira, 20, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, deixou um homem e o filho dele, uma criança, mortos e uma mulher ferida. Ela é esposa e mãe das vítimas.

Ernesto e o pequeno Elias ainda foram encaminhados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com relatos, a mulher, que não teve o nome revelado, não corre risco de morte.

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Carro ficou com a frente totalmente destruída
Carro ficou com a frente totalmente destruída - Foto: Reprodução

A batida aconteceu nas proximidades do Posto Tabuleiro da Baiana. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

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Acidente . Bahia vitória da conquista

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