ACIDENTE FATAL
Pai e filho morrem em acidente entre carretas e carro na Bahia
Esposa e mãe das vítimas ficou ferida, mas não corre risco de morte
Um grave acidente entre duas carretas e um veículo de passeio, na manhã desta terça-feira, 20, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, deixou um homem e o filho dele, uma criança, mortos e uma mulher ferida. Ela é esposa e mãe das vítimas.
Ernesto e o pequeno Elias ainda foram encaminhados a uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com relatos, a mulher, que não teve o nome revelado, não corre risco de morte.
A batida aconteceu nas proximidades do Posto Tabuleiro da Baiana. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.