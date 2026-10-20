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Sobrinho de Luiz Gonzaga e esposa morrem em grave acidente na Bahia

Sete pessoas da família estavam envolvidas no acidente

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Sobrinho de Luiz Gonzaga e esposa morrem em grave acidente na Bahia
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um sobrinho do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, e a esposa morreram após uma colisão entre um carro e um caminhão na segunda-feira, 19, na BR-235, em Casa Nova, no norte da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Fausto Luiz Maciel e Maria Dalgilmar Barbosa de Amorim Maciel.

Família estava no carro

De acordo com a Polícia Militar, sete pessoas estavam envolvidas no acidente: cinco ocupavam o carro e duas estavam no caminhão, que seguia de Casa Nova em direção a Petrolina.

Além do casal, estavam no veículo dois filhos e um genro. Uma das filhas e o marido permanecem hospitalizados, conscientes, enquanto o outro filho não sofreu ferimentos graves e já recebeu alta. Quatro ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência.

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Polícia investiga as causas

Segundo familiares, o grupo seguia para visitar uma vinícola da região após passar o fim de semana com parentes em Exu, cidade pernambucana onde nasceu Luiz Gonzaga.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da colisão. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.

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