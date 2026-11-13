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Desembargador Danilo Costa Luiz é o primeiro baiano a liderar o COPEJE

Magistrado assume a presidência nacional de uma das mais importantes entidades de juristas do país

Redação
Por Redação
Danilo Costa Luiz é o primeiro baiano a assumir o comando da entidade em toda a sua história
Danilo Costa Luiz é o primeiro baiano a assumir o comando da entidade em toda a sua história - Foto: Divulgação

O jurista e desembargador, Danilo Costa Luiz, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), foi eleito nesta sexta-feira, 13, o novo Presidente Nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (COPEJE).

A eleição aconteceu durante o XIV Encontro Nacional do COPEJE, realizado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e marca um momento histórico para a Bahia.

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Danilo Costa Luiz é o primeiro baiano a assumir o comando da entidade em toda a sua história.

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A conquista representa o reconhecimento nacional ao trabalho, à competência e à dedicação do magistrado baiano à Justiça Eleitoral brasileira.

Ao assumir a presidência, o Desembargador passa a liderar uma das mais importantes instituições de debate e aperfeiçoamento do Direito Eleitoral no país.

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COPEJE tre Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

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