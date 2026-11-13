Contas laranja e STJ: quando o banco recebedor responde pelo golpe

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A Polícia Federal realizou operações contra o uso de contas de terceiros em fraudes. Na segunda-feira, 9, a Operação Nacional Tentáculos cumpriu mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora (MG) contra um suspeito de usar conta bancária para receber valores de fraudes.

Na quarta-feira, 11, a Operação Auxílio Perdido executou quatro mandados em Rio Preto da Eva (AM), onde o dinheiro era enviado a contas de terceiros.

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As investigações utilizaram dados do Projeto Tentáculos, que integra informações compartilhadas pelas instituições financeiras.

Na Bahia, a Operação Worms 2 cumpriu 24 mandados de busca em novembro de 2025 em Salvador e Vitória da Conquista contra um grupo suspeito de usar contas de laranjas para movimentar valores de fraudes contra a Caixa e outras instituições.

Segundo relatório citado na investigação, foram movimentados mais de R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade bancária

O advogado em fraude bancária Vinicius Santana Melo aponta que as operações levantam a questão sobre a responsabilidade das instituições financeiras que abrigam as contas de destino dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou parâmetros sobre o tema em julgamentos da Terceira Turma.

Validação de identidade : No REsp 2.124.423/SP (julgado em 2024), a Terceira Turma decidiu, por maioria, que não responde o banco que comprova ter verificado e validado a identidade do titular.

: No REsp 2.124.423/SP (julgado em 2024), a Terceira Turma decidiu, por maioria, que não responde o banco que comprova ter verificado e validado a identidade do titular. Falha de segurança : Caso a instituição financeira não demonstre essas diligências, configura-se falha no dever de segurança.

: Caso a instituição financeira não demonstre essas diligências, configura-se falha no dever de segurança. Abertura sem presença física : Em outubro de 2025, no REsp 2.222.137/SP, a Turma afirmou, por unanimidade, que abrir contas sem a presença física do cliente constitui estratégia operacional e mercadológica adotada por opção dos bancos, que devem suportar os riscos dela decorrentes.

Situações que geram responsabilidade da instituição financeira

No acórdão do REsp 2.222.137/SP, o STJ listou, a título exemplificativo, três situações que atraem a responsabilidade do banco recebedor:

Conta aberta com documento falso ou extraviado sem que o titular saiba.

Conta regular movimentada por estelionatários, se comprovada falha de segurança.

Conta mantida com movimentações suspeitas, se comprovado que o banco não agiu para identificá-las.

A Segunda Seção do STJ analisa a Controvérsia 710, para definir se a instituição financeira possui o dever de analisar o perfil das operações realizadas nas contas bancárias de clientes para detectar fraude.

Importância da prova e recomendações para vítimas de golpes

O julgado traz o alerta de que a vítima perdeu a ação porque não provou a falha nem insistiu no pedido de inversão do ônus da prova.

No voto, o relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, registrou que a falta de monitoramento de conta reiteradamente usada para ilícitos pode ser aferida pela apresentação de extratos.

Quando o titular aluga a conta a criminosos, o banco não responde, salvo se houver defeito como a falta de fiscalização de movimentações suspeitas.

Cuidados recomendados por Vinicius Santana Melo