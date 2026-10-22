Disputa por posto teria motivado tentativa de homicídio contra ex-prefeito na Bahia

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Uma disputa pela posse de um posto de gasolina no interior da Bahia é apontada como possível motivação para um empresário de 56 anos encomendar o assassinato do ex-prefeito de Pindobaçu, Marlos André (PT). A suspeita é investigada pela Polícia Civil, que apura a tentativa de homicídio ocorrida em 16 de outubro.

O empresário foi preso na última terça-feira, 20, em Senhor do Bonfim. Segundo o delegado Atilio Tercio, responsável pelo acompanhamento do caso, a disputa pelo estabelecimento comercial está entre as linhas de investigação. O crime não chegou a ser consumado.

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Ex-prefeito foi perseguido após tentativa de ataque

De acordo com as investigações, Marlos André trafegava em seu veículo pelo bairro Populares, em Pindobaçu, quando foi interceptado por outro automóvel. Imagens de câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que um homem desceu do veículo armado e avançou em direção ao ex-prefeito.

A tentativa de homicídio foi frustrada porque a vítima percebeu a movimentação suspeita e conseguiu fugir. Mesmo assim, o suspeito de executar o ataque perseguiu o ex-prefeito por alguns metros.

Disputa judicial é apontada como possível motivação

Segundo o coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin), delegado Atilio Tercio, a investigação indica que o crime teria sido motivado por vingança.

A suspeita é de que o empresário tenha encomendado o ataque após perder uma ação judicial relacionada à disputa pela posse de um posto de gasolina em Pindobaçu.

O delegado também destacou a importância das imagens de videomonitoramento para esclarecer como ocorreu a tentativa de homicídio e reunir elementos para a investigação.

“Os elementos de informação reunidos ao longo da investigação possibilitaram as medidas cautelares cabíveis e o cumprimento do mandado de prisão. As investigações seguem em curso para judicializar outros possíveis envolvidos”, afirmou Tercio.

Polícia Civil investiga participação de outros envolvidos

A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, unidade vinculada à 19ª Coorpin. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar e apurar a possível participação de outras pessoas no crime.