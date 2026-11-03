Dois homens morrem afogados em rios no extremo sul da Bahia

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Dois homens morreram vítimas de afogamento em diferentes municípios do extremo sul da Bahia. As mortes aconteceram em rios de Vereda e Medeiros Neto, entre segunda-feira, 2, e terça-feira, 3.

O caso registrado no município de Vereda ocorreu na Fazenda Santana, na região de Cachoeira Grande, na segunda-feira, 2. De acordo com os bombeiros, os militares iniciaram a busca às 5h30 e, por volta das 6h20, encontraram o corpo de Marcos Muniz Santos na superfície da água.

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O corpo da vítima foi retirado pelos bombeiros e entregue ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos legais.

Caso em Medeiros Neto

Na zona rural de Medeiros Neto, também no extremo sul da Bahia, Fernando de Souza Pereira, de 52 anos, foi encontrado morto no Rio Alcobaça nesta segunda-feira, 2.

De acordo com informações preliminares, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio para tomar banho. Um amigo que estava no local percebeu que o Fernando havia mergulhado, mas não tinha retornado à superfície.

Com o desaparecimento, os moradores da região iniciaram as buscas no rio. Por volta das 17h30, o corpo foi encontrado e retirado da água após cerca de quatro horas de buscas. Ele já estava sem sinais vitais.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas. Segundo a Polícia Civil da Bahia, foram emitidas guias para a remoção e perícia do corpo.