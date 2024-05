Duas vítimas do acidente de ônibus no oeste da BA morrem em hospital | A TARDE

Duas vítimas do acidente que deixou 20 feridos em uma rodovia de Barreiras, morreram na madrugada deste sábado, 27. Elas estavam internadas no Hospital do Oeste.

Segundo informações do g1 Bahia, uma das vítimas foi identificada como Dulcinéia Aurora de Oliveira. Ela era cobradora (prestadora de serviço da empresa, cobria colega que estava de atestado) do micro-ônibus. A outra vítima foi a passageira Cleide Marques Ferreira, de 57 anos.

O acidente aconteceu na sexta-feira, 26, na BR 242. Após a batida entre o micro-ônibus e uma caminhonete, os passageiros do coletivo foram socorridos e, ao menos, cinco vítimas estavam em estado grave.

De acordo com informações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, das oito pessoas que deram entrada na unidade de saúde, sete tiveram alta e um homem foi encaminhado para o Hospital do Oeste após o diagnóstico de fratura na cervical (pescoço).

Conforme o g1 Bahia, o proprietário da empresa do micro-ônibus informou que foi avisado sobre o acidente logo quando aconteceu. Em seguida, foram adotadas as medidas de socorro com Samu, Polícia Rodoviária Federal e UPA.

O dono da empresa informou ainda que o veículo está devidamente vistoriado e o motorista é habilitado, além de ser experiente. A empresa está esperando o laudo para afirmar a causa do acidente.

A empresa disse ainda que está arcando com as despesas do funeral de Dulcinéia Aurora de Oliveira e que acabou de saber sobre o falecimento da Cleide Marques Ferreira, que também terá as despesas do funeral pagas.

O velório de Dulcinéia está previsto para ocorrer na cidade de Cristópolis, também no oeste do estado, ainda na manhã deste sábado. Já o enterro dela será às 16h, no cemitério público que fica no mesmo município.