Eclético: preso em ação contra deputado responde por vários crimes

- Foto: Reprodução

Na tarde de terça-feira, 20, uma força-tarefa formada por órgãos de segurança da Bahia prendeu Kleber Herculano de Jesus em Feira de Santana. O indivíduo estava foragido desde 7 de dezembro de 2023, quando foi deflagrada a Operação El Patrón, que investiga a suposta participação do deputado estadual Binho Galinha em atividades criminosas.

Kleber Herculano de Jesus, que possui uma longa lista de crimes, foi encontrado com um extenso histórico de delitos, incluindo roubo, estelionato, homicídio qualificado, furto, tráfico de drogas, extorsão, crimes contra a vida e infrações relacionadas à legislação nacional de armas. O cumprimento da prisão encerra um período de busca por parte das autoridades.

De acordo com a Polícia Federal, o paradeiro de Herculano estava sob investigação. As apurações revelam que ele desempenhava um papel fundamental como operador financeiro da organização criminosa. Seu trabalho envolvia a movimentação de grandes quantias de dinheiro provenientes de atividades ilícitas, que eram transferidas para sua conta bancária. Herculano empregava métodos para disfarçar a origem ilegal dos valores e apresentar uma falsa desconexão com os crimes cometidos pela organização.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA.