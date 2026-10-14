Empresa com 14º salário abre vagas em Camaçari; veja oportunidades

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A multinacional Kordsa está com oportunidades de emprego abertas para sua fábrica no Polo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A empresa produz reforços para pneus — fios de náilon e poliéster que formam uma malha sob a borracha.

Um total de 16 vagas estão sendo ofertadas pela Kordsa, que conquistou o primeiro lugar no ranking Great Place to Work (GPTW) de 2026 na Bahia, em diferentes áreas de atuação. O pacote de benefícios inclui 14º salário.

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Vagas disponíveis em Camaçari

As cargas oferecidas abrangem diversas áreas de atuação com diferentes modalidades de contrato na fábrica baiana.

Confira as vagas abaixo:

Ajudante de Logística (Ensino médio completo)

Analista de Custos (Graduação completa em Ciências Contábeis ou Administração)

Embalador (Ensino Médio Completo)

Operador de Empilhadeira (Ensino médio completo)

Técnico da Qualidade (Formação em curso técnico)

Técnico de Manufatura Dipping (Ensino técnico completo)

Técnico de Manufatura SEC (Ensino técnico completo)

Técnico em Eletrônica (Efetivo)

Estágio Técnico Mecânico (Estágio)

Jovem Aprendiz (Ensino Médio Completo)

Jovem Aprendiz COMEX (Ensino Médio Completo)

Jovem Aprendiz Manutenção (Ensino Médio Completo)

Banco de Talentos Estágio Técnico

Banco de Talentos Jovem Aprendiz

Banco de Talentos Operador de Produção (Ensino médio completo)

Banco de Talentos Pessoa com Deficiência

Benefícios

A Kordsa disponibiliza, além dos pagamentos, um pacote de benefícios que inclui 14º salário, participação nos resultados (PR), plano médico e odontológico.

Além disso, os colaboradores contam com reembolso de medicamentos e psicoterapia, além de seguro de vida e atendimento por telemedicina durante 24 horas.

A estrutura oferecida inclui transporte fretado, refeitório e fisioterapia no próprio local de trabalho. A empresa também mantém um plano anual de treinamento, programa de incentivo aos estudos e licenças-maternidade e paternidade contínuas.

Como funciona o processo seletivo

A seleção da Kordsa é organizada em quatro etapas. Primeiro, o interessado realiza o cadastro para a oportunidade desejada.

Os candidatos que avançam participam de uma conversa com o setor de Recursos Humanos e passam por avaliação fisioterapêutica antes da contratação.

Como se candidatar às vagas da Kordsa

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma oficial de recrutamento da Kordsa.

No site, os interessados ​​podem consultar os requisitos de cada função, verificar a disponibilidade das oportunidades e cadastrar seus dados para participar da seleção.

Kordsa está no topo do ranking das melhores empresas da Bahia

A Kordsa é controlada pelo grupo turco Sabanci Holding e atua na fabricação de reforços industriais. A multinacional é líder mundial na produção de fios de nylon e poliéster de alta tenacidade, além de telas utilizadas no reforço de pneus. Com matriz na Turquia, mantém operações industriais em cinco países.

Em Camaçari, a fábrica possui 417 colaboradores e acumula 11 anos consecutivos de reconhecimento no ranking estadual do Great Place to Work.