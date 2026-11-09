Engavetamento deixa cinco feridos na divisa entre Bahia e Espírito Santo

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Um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e dois carros de passeio deixou cinco pessoas feridas na BR-101, em Mucuri, no extremo sul da Bahia.

Entre as vítimas, uma está em estado grave, outra teve lesões de gravidade moderada e duas apresentaram ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não detalhou o estado de saúde da quinta pessoa.

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O acidente aconteceu no domingo (8), no km 951 da rodovia, próximo à divisa entre a Bahia e o Espírito Santo. De acordo com a PRF, os carros de passeio ficaram destruídos.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital de São Mateus, no Espírito Santo.

Devido ao acidente, a pista chegou a ser parcialmente interditada, mas foi liberada ainda no domingo, por volta das 23h14.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.