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TRANSFORMAÇÃO EM ALTA

Exportações da Bahia crescem e chegam a mais de R$ 60 bilhões em 2026

Estado foi maior exportador do Nordeste, sendo responsável por 49,1% da receita regional

Leo Almeida
Por
Soja liderou exportações da Bahia
Soja liderou exportações da Bahia - Foto: Jonas Oliveira | ANPr

A Bahia liderou as exportações do Nordeste entre janeiro e outubro de 2026, com US$ 11 bilhões em vendas externas, o equivalente a R$ 60,6 bilhões na cotação considerada pelo levantamento. O resultado representa 49,1% de toda a receita obtida pela região no comércio internacional durante o período.

Os dados são da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e estão disponíveis na plataforma Data Nordeste.

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No acumulado dos dez primeiros meses do ano, as exportações nordestinas alcançaram US$ 22,3 bilhões (mais de R$ 122 bilhões), crescimento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2025. A Bahia ficou à frente do Maranhão, segundo colocado, com US$ 4,3 bilhões. Juntos, os dois estados concentraram 68,4% das vendas externas da região.

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Soja lidera exportações

A soja foi o principal produto exportado pela Bahia entre janeiro e outubro, movimentando US$ 2,6 bilhões. Na sequência, aparecem os óleos combustíveis, com US$ 1,4 bilhão, e o ouro, responsável por US$ 1,1 bilhão em vendas externas.

Apesar do desempenho da agropecuária, a indústria de transformação concentrou a maior parcela das exportações baianas, com US$ 6,2 bilhões, equivalentes a 56,4% do total comercializado pelo estado.

No Nordeste, o crescimento das exportações foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que registrou alta de 13,9%, e pela indústria extrativista, com avanço de 8,6%. Em contrapartida, a indústria de transformação apresentou retração de aproximadamente 0,7%.

As importações nordestinas também cresceram no período, alcançando US$ 26,2 bilhões, aumento de 14,7% na comparação anual. Com isso, a corrente de comércio, que corresponde à soma das exportações e importações, chegou a US$ 48,5 bilhões, crescimento de 9,9%.

Ranking dos estados nordestinos

Além da Bahia, que liderou as vendas externas, o Maranhão ocupou a segunda posição, com US$ 4,3 bilhões exportados, o equivalente a 19,3% do total regional. A soja também foi o principal produto comercializado pelo estado, movimentando US$ 2,1 bilhões.

O Ceará apareceu em terceiro lugar, com US$ 1,98 bilhão, seguido por Pernambuco, com US$ 1,7 bilhão, e pelo Piauí, com US$ 1,3 bilhão.

Confira o ranking completo das exportações nordestinas entre janeiro e outubro de 2026:

  • Bahia: US$ 11 bilhões (49,1%);
  • Maranhão: US$ 4,3 bilhões (19,3%);
  • Ceará: US$ 1,98 bilhão (8,9%);
  • Pernambuco: US$ 1,7 bilhão (7,7%);
  • Piauí: US$ 1,3 bilhão (5,6%);
  • Rio Grande do Norte: US$ 1,2 bilhão (5,3%);
  • Alagoas: US$ 520 milhões (2,3%);
  • Sergipe: US$ 292,9 milhões (1,3%);
  • Paraíba: US$ 119,6 milhões (0,5%).

Exportações de outubro

Considerando apenas outubro, a indústria de transformação liderou as exportações nordestinas, com aproximadamente US$ 1,4 bilhão. A agropecuária movimentou US$ 938,3 milhões, enquanto a indústria extrativista registrou US$ 162,7 milhões.

A soja permaneceu como principal produto agrícola exportado, com US$ 514,8 milhões, correspondentes a 54,7% das vendas externas do setor no mês. Também se destacaram o algodão, com US$ 141,9 milhões, e a manga, com US$ 62,5 milhões.

Na indústria extrativista, os sulfetos de minérios de cobre lideraram as exportações, com US$ 86,7 milhões, seguidos pelos minérios de níquel, com US$ 46,6 milhões.

China lidera destinos das exportações nordestinas

A China foi o principal destino das exportações do Nordeste entre janeiro e outubro, recebendo US$ 6,1 bilhões em produtos da região, crescimento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os Estados Unidos receberam US$ 2,5 bilhões em mercadorias nordestinas, resultado que representa uma queda de 4,9% na comparação anual. Já as exportações para os Países Baixos somaram US$ 1,4 bilhão, avanço de 52,4%.

Os três países também figuraram entre os principais parceiros comerciais do Nordeste quando considerada a corrente de comércio, que inclui tanto as exportações quanto as importações.

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Tags

governo federal Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional

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