Pix quebra novo recorde e movimenta R$ 180 bilhões em apenas 24 horas

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O volume diário de transações feitas pelo Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), atingiu novo recorde na última sexta-feira, 6, informou a autoridade monetária. Foram registradas 319,7 milhões de transações em um único dia. O valor financeiro correspondeu a R$ 180,5 bilhões.

Alcançado em 4 de setembro deste ano, o recorde anterior era de 318,1 milhões de operações. “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, diz o BC, em nota.

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O Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), bateu novo recorde na última sexta-feira, 6. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de R$319 milhões de transações em 24 horas.

Movimentação

Somente no último dia 6, foram feitas R$ 319,7 milhões de transferências via Pix para usuários finais. Segundo o BC, a movimentação em volume de dinheiro atingiu R$180,5 bilhões em um único dia, o segundo maior montante da história.

“O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou o BC em comunicado.

O recorde diário anterior tinha sido registrado em 4 de setembro, com 318,1 milhões de transações num único dia. Naquela data, a movimentação somou R$186,89 bilhões.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de outubro, R$187,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes.

Desse total, R$168,8 milhões eram pessoas físicas; e R$19 milhões, pessoas jurídicas. Em setembro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema alcançou a marca de R$ 3,81 trilhões movimentados.