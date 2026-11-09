Incêndio atinge galpão de logística e assusta moradores na Bahia

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Um galpão de logística localizado na Rua TG 12, no bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista, do sudeste da Bahia, pegou fogo, na manhã desta segunda-feira, 9. O espaço, onde estava estocado diversos materiais e alguns veículos pesados, foi tomado pelas chamas e assustou a vizinhança.

Agentes do 7º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia foram acionadas para atender a ocorrência. Eles trabalharam para controlar o incêndio e evitar que as chamas atingissem imóveis vizinhos.

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Por volta das 11h40, os bombeiros informaram ter conseguido debelar o fogo. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Também não há informações de vítimas.