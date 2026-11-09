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Vídeo mostra fumaça saindo de faculdade em Salvador e aulas são alteradas

Universidade se pronuncia sobre o caso

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Fumaça suspense aula em faculdade de Salvador
Fumaça suspense aula em faculdade de Salvador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um vídeo registrado nesta segunda-feira, 9, mostra uma grande quantidade de fumaça saindo de um prédio da faculdade Unijorge, em Salvador.

As imagens chamaram a atenção de pessoas que estavam nas proximidades da instituição. As aulas foram interrompidas a partir das 11h, mas ainda não há confirmação sobre a realização das atividades acadêmicas no período da noite.

Em contato com o Portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que a ocorrência foi provocada por um defeito na rede elétrica interna da Unijorge. O fornecimento de energia na localidade está normalizado, mas os reparos na estrutura interna são de responsabilidade da própria instituição.

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O Portal A TARDE também procurou a assessoria de comunicação da Unijorge e foi informado que registrou um problema em um transformador interno e já está tomando as providências necessárias para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no campus Paralela.

A programação acadêmica será mantida, com a virtualização das aulas presenciais do turno da noite desta segunda-feira e dos turnos da manhã e da noite de terça-feira.

Em razão da ocorrência, o primeiro dia do Interculte, evento acadêmico previsto para começar amanhã, foi adiado para quarta-feira.

O portal A TARDE entrou em contato com  o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.

A reportagem segue apurando se o problema poderá afetar a continuidade das aulas e se haverá atividades no turno da noite.

Confira o vídeo:

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