Motorista morre em acidente entre ônibus e caminhão na BA-512

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Josafá Aragão de Lima, de 44 anos, morreu em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão em um trecho da BA-512, na região de Dias d'Ávila, na tarde desta segunda-feira (9). Ele dirigia o ônibus no momento da colisão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Em nota, a corporação informou ainda que outros três passageiros sofreram escoriações e foram socorridos pelo Samu, sendo encaminhados para uma unidade de saúde.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas. Diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações iniciais, Josafá atuava como motorista profissional em uma empresa de transporte que presta serviço terceirizado a empreendimentos do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O portal A TARDE apura as informações e aguarda retorno.