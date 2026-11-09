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DIAS D'ÁVILA

Motorista morre em acidente entre ônibus e caminhão na BA-512

Polícia Civil investiga circustâncias do acidente

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Acidnete envolvendo um ônibus e um caminhão em um trecho da BA-512
Acidnete envolvendo um ônibus e um caminhão em um trecho da BA-512 - Foto: Reprodução | Corpo de Bombeiros

Josafá Aragão de Lima, de 44 anos, morreu em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão em um trecho da BA-512, na região de Dias d'Ávila, na tarde desta segunda-feira (9). Ele dirigia o ônibus no momento da colisão, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Em nota, a corporação informou ainda que outros três passageiros sofreram escoriações e foram socorridos pelo Samu, sendo encaminhados para uma unidade de saúde.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas. Diligências são realizadas para apurar as circunstâncias do acidente.

Segundo informações iniciais, Josafá atuava como motorista profissional em uma empresa de transporte que presta serviço terceirizado a empreendimentos do Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O portal A TARDE apura as informações e aguarda retorno.

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acidente Ba-512 Dias d’ Ávila

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