Escitor baiano lança o livro “Sonhos” com sessão de autógrafos no MAB

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A fronteira tênue entre a realidade cotidiana e a dimensão dos sonhos ganha contornos na literatura baiana com o pré-lançamento da obra “Sonhos”, escrita por Fernando Henrique Ramos (F. H. Ramos).

O evento, que contará com sessão de autógrafos com o autor, será realizado nesta quinta-feira, 20, das 18h às 20h30, no Museu de Arte da Bahia (MAB), localizado no Corredor da Vitória, em Salvador.

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Sobre o livro

A obra reúne uma coletânea de narrativas independentes que transitam entre desejos, viagens, memórias, coincidências e os mistérios que atravessam a experiência humana.

Com uma abordagem precisa e envolvente, o autor constrói histórias nas quais elementos do dia a dia se mesclam ao universo onírico, revelando percepções profundas sobre o tempo, o afeto e a alma.

O livro propõe ao leitor uma imersão sensorial e uma pausa para a escuta interior, convidando a refletir sobre as impressões e sentimentos que permanecem habitando a mente, mesmo nos momentos de vigília.