BAHIA
RETOMADA

Estaleiro Enseada: como serão os 6 navios híbridos da nova frota naval?

Retomada do Estaleiro será anunciada pelo presidente Lula após novo aporte bilionário

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/10/2025 - 9:26 h
Estaleiro Enseada, Maragogipe
Estaleiro Enseada, Maragogipe

O Estaleiro Enseada está a um passo para retomar as suas atividades na Bahia e tornar-se um dos grandes vetores de economia do Brasil. O start será dado pelo presidente Lula (PT) na próxima quinta-feira, 9, às 15h, quando ele estará em Maragogipe, no Recôncavo baiano.

Na ocasião, o petista vai usar o microfone para anunciar uma série de investimentos para a Bahia, assim como todo o país. Entre os anúncios esperados está o investimento de R$ 3 bilhões em navios para a Petrobras, conforme antecipado pelo Portal A TARDE, no último domingo, 5.

O novo fôlego financeiro permitirá a construção de seis novos navios híbridos, que terá como principal combustível, o etanol. As futuras embarcações são classificadas como “Platform Supply Vessels – PSVs-OSRVs” e seguirão as seguintes especificações:

  • Capacidade máxima: 5.000 DWT;
  • Arquitetura naval: Kongsberg Ship Design;
  • Motores: Wärtsilä, com propulsão híbrida, isto é, podendo funcionar com motor a combustão ou baterias elétricas;
  • Capacidade híbrida: com isso, este tipo de embarcação terá eficiência em 30% no consumo de combustível se assemelhado aos navios convencionais.
Embarcação híbrida
Embarcação híbrida | Foto: Reprodução

A construção dos novos equipamentos aquáticos é fruto do Consórcio Enseada-Tenenge, formado pelo estaleiro baiano e pela Tenenge Engenharia e Montagem. Antes, as empresas assinaram um contato com a Compagnie Maritime Monegasque (CMM), no dia 30 do mês passado, para tornar o projeto viável.

Quando as embarcações ficaram prontas?

A expectativa é a de que as embarcações fiquem prontas e à disposição da estatal entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre de 2026 — as embarcações terão como função dar suporte às plataformas da empresa.

Geração de emprego

A reabertura do Estaleiro da Enseada também será fonte de emprego e renda, principalmente, para o Recôncavo baiano. A expectativa é que o aquecimento do setor seja transformado em 5,4 mil empregos diretos e indiretos.

O Estaleiro Enseada, com sede em Maragogipe, possui capacidade de 100.000 toneladas/ano de processamento de aço, oficinas automatizadas com 70.000 m² e equipamentos de movimentação de carga de última geração.

A Tenenge, com 80 anos de atuação, agrega experiência em setores como óleo e gás, químico, petroquímico, papel e celulose e energia.

O grupo Novonor, ao integrar Enseada e Tenenge, une expertise técnica e recursos locais para entregar projetos de classe mundial. A CMM, empresa holandês-brasileira sediada no Rio de Janeiro, atua em transporte marítimo e operações offshore, com foco em inovação sustentável.

Mão-de-obra

Os milhares de empregos a serem gerados com a construção das embarcações vem em momento no qual o país vem apresentando bons números com relação aos índices de emprego.

O coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, alerta que o Grupo Enseada necessita do apoio da própria Petrobras, assim como do governo do Estado, não apenas para a qualificação de mão-de-obra que possa trabalhar na empreitada, mas também como atração de trabalhadores de outros estados do país.

“Isso nós estamos cobrando da própria Petrobras. Que o grande programa de qualificação profissional, chamado Autonomia em Renda — e que qualifica a Bahia — se expanda ali na região do Recôncavo Baiano e na Região Metropolitana”, disse o dirigente sindical ao A TARDE.

