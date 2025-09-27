Menu
LUTA

Ex-comandante dos Bombeiros desabafa sobre obesidade: "Não perdi a luta"

Coronel Adson Marchesini falou sobre a luta que tem travado contra a obesidade e a depressão depois que deixou a função

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/09/2025 - 8:48 h
O coronel Adson Marchesini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia
O coronel Adson Marchesini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia

O coronel Adson Marchesini, ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, compartilhou nesta sexta-feira, 26, um relato sobre os desafios que vem enfrentando com depressão e obesidade desde que deixou o cargo e se aposentou há cerca de seis meses.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele revelou ter chegado a pesar 170 kg e disse não ter se preparado para a mudança brusca de rotina, por isso, segundo ele, não conseguiu emagrecer.

“Perdi um round, mas não a luta. Preferi ficar em casa refletindo por um período. Dizem que é a tal da depressão, porque não estava preparado para a aposentadoria e, realmente, não estava. A gente precisa se preparar”, afirmou.

Apesar das dificuldades, Marchesini destacou que está disposto a retomar o controle da própria vida e que a partir da próxima segunda-feira, 29, deve começar um novo regime.

“Eu preciso trabalhar e nós vamos voltar aos pouco. Estou de volta e vou recuperar meu espaço. Vamos lutar, porque a vida é maravilhosa e as pessoas são maravilhosas”, completou.

Saída do comando

Em maio, durante a solenidade de transmissão do comando, o coronel já havia demonstrado sua insatisfação com a decisão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que o retirou da função. À época, ele declarou ter recebido a notícia de sua exoneração de forma repentina e que isso lhe causou profunda tristeza.

Marchesini atuou por 39 anos na corporação. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, ele passou para a reserva recebendo remuneração de R$ 71 mil.

