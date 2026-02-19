Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OBRIGAÇÃO

Ex-prefeito de cidade baiana cumpre pena como vigia de escola

Condenação em 2008 resultou em prestação de serviços e multa de R$ 324 mil

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

19/02/2026 - 16:37 h | Atualizada em 19/02/2026 - 16:58

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028
Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028 -

Quinze anos após o início do processo, o ex-prefeito de Pau Brasil, sul da Bahia, Antônio Prado, à época, em 2008, pelo PMN, começou a cumprir pena de prestação de serviços comunitários no município que já administrou. O ex-gestor foi designado para a função de vigia no Centro Educacional Maria Santana, onde vai cumprir uma carga horária total de 730 horas.

A condenação é fruto de uma ação movida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em 2010. Prado foi responsabilizado pela dispensa irregular de licitação no ano de 2008, que resultou no pagamento de R$ 126 mil a uma empresa de combustíveis.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM

Na época, as contas da prefeitura já haviam sido reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA).

Detalhes

A pena original de três anos de detenção foi convertida pela Justiça em serviços à comunidade e sanções financeiras. Prado cumpre o expediente aos domingos, durante sete horas semanais, garantindo que não haja contato direto com o corpo docente ou discente. Além do trabalho braçal, o ex-prefeito foi multado em R$ 324 mil, valor parcelado em 24 vezes.

Defesa

Em nota, Antônio Prado reafirmou a inocência, alegando que as irregularidades foram causadas por erros técnicos da comissão de licitação. Apesar da condenação, Prado declarou que mantém os direitos políticos e não descarta uma nova candidatura em 2028.

A versão, no entanto, é contestada pelo então presidente da comissão, que foi absolvido no processo e nega responsabilidade sobre as decisões do ex-prefeito.

A atual gestão municipal informou que acompanha rigorosamente o cumprimento da determinação judicial nas dependências da escola.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Antônio Prado condenação politica Licitação irregular municípios da Bahia Política 2028 Serviços Comunitários

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028
Play

Drogas para o Carnaval de Salvador: polícia apreende comprimidos de ecstasy e LSD

Antônio Prado nega culpa e planeja retorno à política em 2028
Play

VÍDEO: idoso é arrastado por enxurrada durante temporal na Bahia

x