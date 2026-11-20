A sobrevivência da preguiça-de-coleira-do-nordeste (Bradypus torquatus) está ameaçada no litoral norte da Bahia, principal reduto populacional. Classificada como “em perigo” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e “vulnerável” pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A espécie vem enfrentando uma dupla pressão nessa região de intenso fluxo turístico, que tem a Praia do Forte como vitrine.

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​O primeiro entrave é a supressão do ambiente natural diante do avanço da especulação imobiliária. Esse fenômeno acelera o desmatamento dos últimos fragmentos da Mata Atlântica situados fora de áreas protegidas na costa da Bahia e de Sergipe — únicos estados onde o animal ocorre naturalmente.

Sem abrigo, os bichos circulam desnorteados por áreas urbanizadas, cruzando quintais, telhados, portões e rodovias nas imediações da Praia do Forte. O deslocamento forçado leva ao segundo grande risco: as descargas elétricas, quase sempre fatais, no contato com a rede de distribuição de energia.

​Embora a expansão urbana já representasse um perigo antes da pandemia de covid-19, o cenário se agravou a partir de 2020. Com o início da crise sanitária, o município de Mata de São João passou por intensas transformações impulsionadas pela busca de novos moradores por residências mais próximas à natureza, fragmentando ainda mais a vegetação nativa.

​Cerco judicial

Após investigações iniciadas em 2024, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) obteve, em abril, uma decisão judicial determinando que a concessionária Neoenergia Coelba apresente um Plano de Adequação da Rede Elétrica na região da Praia do Forte para mitigar os riscos à fauna silvestre.

​A Justiça também ordenou o mapeamento georreferenciado da rede, a instalação de medidas protetivas e o depósito mensal de R$ 61.529 ao Fundo de Defesa dos Direitos Fundamentais (FDDF). Os recursos vão custear ações de resgate, monitoramento e conservação da preguiça e de outras espécies afetadas.

​De acordo nota divulgada pelo MP-BA em maio, “mesmo após intervenções pontuais, novos episódios de eletrocussão continuaram sendo registrados, inclusive em estruturas que já haviam passado por algum tipo de adaptação considerada insuficiente pelos estudos técnicos”.

​Ciência cidadã e resgates

Na linha de frente para evitar baixas, a mobilização comunitária tem sido decisiva. Por meio de um grupo no WhatsApp, moradores enviam fotos e localizações que agilizam o atendimento de animais em risco ao longo de 9.500 hectares de florestas. Atualmente, a rede de ciência cidadã cobre 11 municípios baianos e sergipanos, com previsão de expandir para outras 33 comunidades em 2027.

​São registradas de duas a três ocorrências por dia — muitas delas envolvendo animais que tentam atravessar a rodovia BA-099, ligação entre Salvador e a Praia do Forte. Nos casos mais graves, a Neoenergia Coelba precisa ser acionada para desligar temporariamente o fornecimento de energia local até que o resgate na fiação seja concluído.

​Apostando na conscientização de moradores e turistas, o IPDC inaugurou, em agosto, uma exposição sobre a preguiça-de-coleira na sede do Instituto Baleia Jubarte (IBJ), na Praia do Forte, destacando a importância ecológica do mamífero e as ameaças à preservação.