NA CLANDESTINIDADE
Fábrica clandestina de gelo é interditada após fiscalização na Bahia
Vigilância Sanitária encontrou condições precárias de higiene e irregularidades na produção
Uma fábrica de gelo clandestina foi interditada pela Vigilância Sanitária (Visa), de Vitória da Conquista, nesta sexta-feira, 13. Os agentes deflagaram a operação após denúncias registradas na Ouvidoria Municipal.
No endereço indicado, os fiscais encontraram uma unidade de produção em funcionamento em condições precárias de higiene e sem obedecer os requisitos mínimos sanitários exigidos pela legislação.
De acordo com a Visa, embora seja produzido com o uso de água, o gelo destinado ao consumo humano é considerado alimento e, como todos os demais, deve seguir critérios rigorosos de qualidade, higiene e segurança em todas as etapas de sua produção.
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Ainda conforme a Vigilância Sanitária, para funcionar dentro da legalidade, a fábrica precisa ter estrutura física adequada, um projeto arquitetônico aprovado pelos órgãos competentes, responsáveis técnicos habilitados e utilizar água comprovadamente potável. As informações são do Blog do Marcelo.