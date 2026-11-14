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"NÃO SÃO BEM-VINDOS"

Pousada de Itacaré veta “criminosos de guerra" em meio a conflitos

Estabelecimento se posicionou após tensão entre turistas israelenses e locais

Sara Santos
Por
Governo do Estado anunciou que o policiamento no sul da Bahia será reforçado até o fim de abril
Governo do Estado anunciou que o policiamento no sul da Bahia será reforçado até o fim de abril - Foto: Divulgação

Em meio às tensões envolvendo moradores de Itacaré, no sul da Bahia, e turistas israelenses, uma pousada do município anunciou que não hospeda pessoas envolvidas em crimes de guerra ou que apoiem atos de violência.

Em publicação nas redes sociais, a Ilha Verde se posicionou contra a presença de ex-militares israelenses envolvidos na guerra na Faixa de Gaza. “Criminosos de guerra não são bem-vindos aqui”, escreveu o estabelecimento.

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A postagem foi feita apenas em inglês. Na publicação, a pousada também se posicionou contra “a violência, a opressão e os crimes de guerra” e afirmou que pessoas que pratiquem, incentivem ou justifiquem esse tipo de conduta não são aceitas no local.

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Pousada diz receber hóspedes de todas as nacionalidades

Em outra publicação, a Ilha Verde ressaltou que recebe hóspedes de todas as nacionalidades, religiões e origens. O estabelecimento, no entanto, reafirmou sua oposição ao que classificou como genocídio, crimes de guerra, violência e violações dos direitos humanos.

O posicionamento foi divulgado poucos dias depois de Itacaré se tornar palco de uma controvérsia envolvendo turistas israelenses e moradores da cidade. O episódio começou após a instalação de um mural artístico que trazia, entre outras mensagens, frases de apoio à causa palestina.

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Policiamento será reforçado durante o verão

Em meio à repercussão do caso, o Governo do Estado anunciou que o policiamento no sul da Bahia será reforçado até o fim de abril, com a ampliação da Operação Verão para atender ao fluxo de turistas estrangeiros na região.

O governo estadual também pretende estender ações de proteção às mulheres e de combate ao racismo e à intolerância religiosa para áreas de atividade turística.

As medidas foram anunciadas na última quarta-feira, 11, após uma reunião com representantes da Frente Palestina do Sul da Bahia.

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