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Os dez irmãos vivos da família Landim, com origem em Formosa do Rio Preto, na Bahia, receberam a confirmação de título oficial do Guinness World Records na categoria de maior idade combinada de dez irmãos vivos (Highest combined age of 10 living siblings).

O levantamento inicial divulgado pela imprensa em maio de 2026 apontava uma soma aproximada de 907 anos, mas a contagem oficial validada pela organização registrou 911 anos e 249 dias.

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A verificação presencial ocorreu em 16 de maio de 2026, em Salvador, na Bahia, data em que a irmã mais velha completou 99 anos. A notificação digital de confirmação do recorde foi recebida em novembro de 2026, endereçada a José Paes Landim, informando o acesso ao emblema digital (Digital Record Breaker Badge) e a opção de solicitar o certificado impresso (Record Holder Certificate).

Dados do registro no Guinness World Records

A apuração reuniu documentação, entrevistas individuais com registro e testemunhas para validar a idade de cada integrante vivo. Conforme os critérios da categoria, apenas os irmãos vivos entram no cálculo da soma total; uma irmã chamada Mercês morreu em 2023, aos 93 anos, e não integrou a contagem final.

Categoria oficial : maior idade combinada de dez irmãos vivos (Highest combined age of 10 living siblings)

: maior idade combinada de dez irmãos vivos (Highest combined age of 10 living siblings) Soma oficial verificada : 911 anos e 249 dias (ante estimativa inicial de 907 anos noticiada em maio de 2026)

: 911 anos e 249 dias (ante estimativa inicial de 907 anos noticiada em maio de 2026) Data e local da verificação : 16 de maio de 2026, em Salvador, Bahia

: 16 de maio de 2026, em Salvador, Bahia Notificação digital : mensagem enviada a José Paes Landim, com registro de recebimento em novembro de 2026, às 08h37

: mensagem enviada a José Paes Landim, com registro de recebimento em novembro de 2026, às 08h37 Itens mencionados na mensagem : emblema digital (Digital Record Breaker Badge) para uso em redes sociais e sites pessoais, além da possibilidade de pedir o certificado impresso (Record Holder Certificate)

Irmãos vivos incluídos no levantamento

O grupo avaliado é composto por dez irmãos vivos filhos dos mesmos pais. Na divulgação inicial de maio de 2026, as idades informadas pelas reportagens eram as seguintes:

Zélia: 99 anos (aniversário em 16 de maio de 2026)

José (José Paes Landim): 97 anos

Arminda: 95 anos

Zenaide: 93 anos

Bartolomeu: 91 anos

Celene: 90 anos

Marlene: 88 anos

Múcio (Múcio Landim, engenheiro aposentado): 86 anos

Idália: 85 anos

Cleomar: 83 anos

Contexto da história familiar

O engenheiro aposentado Múcio Landim relatou que a visita dos avaliadores a Salvador aconteceu no dia do aniversário de 99 anos de Zélia para cumprir as etapas de conferência de dados e depoimentos.

A trajetória dos irmãos envolve vínculos construídos desde a origem em Formosa do Rio Preto, na Bahia, a manutenção do convívio ao longo das décadas e a presença de múltiplas gerações na família.