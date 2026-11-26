FAMÍLIA MILENAR
Família Landim da Bahia entra no Guinness com 911 anos de 10 irmãos
Soma oficial atingiu 911 anos e 249 dias após apuração iniciada em maio em Salvador
Os dez irmãos vivos da família Landim, com origem em Formosa do Rio Preto, na Bahia, receberam a confirmação de título oficial do Guinness World Records na categoria de maior idade combinada de dez irmãos vivos (Highest combined age of 10 living siblings).
O levantamento inicial divulgado pela imprensa em maio de 2026 apontava uma soma aproximada de 907 anos, mas a contagem oficial validada pela organização registrou 911 anos e 249 dias.
A verificação presencial ocorreu em 16 de maio de 2026, em Salvador, na Bahia, data em que a irmã mais velha completou 99 anos. A notificação digital de confirmação do recorde foi recebida em novembro de 2026, endereçada a José Paes Landim, informando o acesso ao emblema digital (Digital Record Breaker Badge) e a opção de solicitar o certificado impresso (Record Holder Certificate).
Dados do registro no Guinness World Records
A apuração reuniu documentação, entrevistas individuais com registro e testemunhas para validar a idade de cada integrante vivo. Conforme os critérios da categoria, apenas os irmãos vivos entram no cálculo da soma total; uma irmã chamada Mercês morreu em 2023, aos 93 anos, e não integrou a contagem final.
- Categoria oficial: maior idade combinada de dez irmãos vivos (Highest combined age of 10 living siblings)
- Soma oficial verificada: 911 anos e 249 dias (ante estimativa inicial de 907 anos noticiada em maio de 2026)
- Data e local da verificação: 16 de maio de 2026, em Salvador, Bahia
- Notificação digital: mensagem enviada a José Paes Landim, com registro de recebimento em novembro de 2026, às 08h37
- Itens mencionados na mensagem: emblema digital (Digital Record Breaker Badge) para uso em redes sociais e sites pessoais, além da possibilidade de pedir o certificado impresso (Record Holder Certificate)
Irmãos vivos incluídos no levantamento
O grupo avaliado é composto por dez irmãos vivos filhos dos mesmos pais. Na divulgação inicial de maio de 2026, as idades informadas pelas reportagens eram as seguintes:
- Zélia: 99 anos (aniversário em 16 de maio de 2026)
- José (José Paes Landim): 97 anos
- Arminda: 95 anos
- Zenaide: 93 anos
- Bartolomeu: 91 anos
- Celene: 90 anos
- Marlene: 88 anos
- Múcio (Múcio Landim, engenheiro aposentado): 86 anos
- Idália: 85 anos
- Cleomar: 83 anos
Contexto da história familiar
O engenheiro aposentado Múcio Landim relatou que a visita dos avaliadores a Salvador aconteceu no dia do aniversário de 99 anos de Zélia para cumprir as etapas de conferência de dados e depoimentos.
A trajetória dos irmãos envolve vínculos construídos desde a origem em Formosa do Rio Preto, na Bahia, a manutenção do convívio ao longo das décadas e a presença de múltiplas gerações na família.