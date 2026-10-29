Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

VAI VIAJAR?

Feriadão deve aumentar o fluxo de veículos nas rodovias da Bahia

Confira as previsões dos horários de pico no feriado de Finados

Agatha Victoria Reis
Por
Salvador supera rodovias federais da Bahia
Salvador supera rodovias federais da Bahia - Foto: Felipe Iruatã / Ag A Tarde

O feriadão entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro deve movimentar as rodovias da Bahia, com a previsão de circulação de cerca de 567 mil veículos, segundo as concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN).

Ao longo dos cinco dias de feriado, as rodovias devem registrar um fluxo intenso de veículos. Logo no início do feriado, na sexta-feira, 30, a expectativa é de um tráfego mais intenso, com mais de 100 mil veículos nas rodovias que compõem a BA-093.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com previsão da Bahia Norte, deve ocorrer a passagem de mais de 402 mil veículos nos trechos do Sistema BA-093. O número representa um aumento de 5,2% em relação ao fluxo registrado em 2025.

Leia Também:

OPERAÇÃO MULHER SEGURA

Bahia tem mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em 4 meses
Bahia tem mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em 4 meses imagem

BAHIA

Caminhão vira e provoca vazamento de gasolina em viaduto de Feira
Caminhão vira e provoca vazamento de gasolina em viaduto de Feira imagem

DIPLOMAÇÃO

Juíza Rita Ramos toma posse como desembargadora eleitoral
Juíza Rita Ramos toma posse como desembargadora eleitoral imagem

Quando o fluxo de veículos será maior nas rodovias?

Para realizar uma viagem mais tranquila, com um fluxo de veículos menos intenso, é importante ficar atento às condições das rodovias.

Na BA-093, que fica localizada entre Simões Filho e Entre Rios, o fluxo deve ser mais intenso na sexta-feira, 30, das 16h às 18h. Enquanto no domingo, 1, e segunda-feira, 2, o tráfego aumenta às 17h.

Já na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, o maior movimento está previsto para a segunda-feira, 2, dia do feriado oficial, quando são esperados cerca de 37 mil veículos. Ao total, devem ocorrer um fluxo de mais de 165 mil veículos no período.

Veja as previsões dos horários de pico no feriado de Finados

  • Sexta-feira, 30/10: das 16h às 17h; pico às 17h – dia com maior fluxo.
  • Sábado, 31/10: das 7h às 8h; pico às 7h.
  • Domingo, 01/11: das 16h às 17h; pico às 17h.
  • Segunda-feira, 02/11: das 16h às 18h; pico às 17h.
  • Terça-feira, 03/11: pico às 17h.

BA-099 (Litoral Norte):

  • Sexta-feira, 30/10: Das 15h às 17h, com pico às 16h.
  • Sábado, 31/10: Das 9h às 18h; com pico às 16h.
  • Domingo, 01/11: das 9h às 19h; com pico às 10h.
  • Segunda-feira, 02/11: das 9h às 15h; pico às 11h - dia com maior fluxo.
  • Terça-feira, 13/10: das 15h às 18h; pico às 16h.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia feriado rodovias

Relacionadas

Mais lidas