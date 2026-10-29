Feriadão deve aumentar o fluxo de veículos nas rodovias da Bahia

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O feriadão entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro deve movimentar as rodovias da Bahia, com a previsão de circulação de cerca de 567 mil veículos, segundo as concessionárias Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN).

Ao longo dos cinco dias de feriado, as rodovias devem registrar um fluxo intenso de veículos. Logo no início do feriado, na sexta-feira, 30, a expectativa é de um tráfego mais intenso, com mais de 100 mil veículos nas rodovias que compõem a BA-093.

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De acordo com previsão da Bahia Norte, deve ocorrer a passagem de mais de 402 mil veículos nos trechos do Sistema BA-093. O número representa um aumento de 5,2% em relação ao fluxo registrado em 2025.

Quando o fluxo de veículos será maior nas rodovias?

Para realizar uma viagem mais tranquila, com um fluxo de veículos menos intenso, é importante ficar atento às condições das rodovias.

Na BA-093, que fica localizada entre Simões Filho e Entre Rios, o fluxo deve ser mais intenso na sexta-feira, 30, das 16h às 18h. Enquanto no domingo, 1, e segunda-feira, 2, o tráfego aumenta às 17h.

Já na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, o maior movimento está previsto para a segunda-feira, 2, dia do feriado oficial, quando são esperados cerca de 37 mil veículos. Ao total, devem ocorrer um fluxo de mais de 165 mil veículos no período.

Veja as previsões dos horários de pico no feriado de Finados

Sexta-feira, 30/10: das 16h às 17h; pico às 17h – dia com maior fluxo.

Sábado, 31/10: das 7h às 8h; pico às 7h.

Domingo, 01/11: das 16h às 17h; pico às 17h.

Segunda-feira, 02/11: das 16h às 18h; pico às 17h.

Terça-feira, 03/11: pico às 17h.

BA-099 (Litoral Norte):