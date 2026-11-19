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O embarque no sistema Ferry-Boat registra filas intensas e espera superior a quatro horas no Terminal de São Joaquim, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 19. O movimento elevado ocorre na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20, e provoca demora para passageiros que pretendem deixar a capital baiana.

Na outra margem da Baía de Todos-os-Santos, o cenário é diferente. No Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a movimentação é considerada tranquila, com tempo de espera de até 90 minutos para embarque.

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Para atender ao aumento da demanda durante o feriadão, a Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo serviço, iniciou uma operação especial nesta quinta-feira, 19, com previsão de encerramento na próxima segunda-feira, 23. A expectativa é que aproximadamente 78 mil passageiros utilizem o sistema durante o período.





Nesta quinta-feira, quatro embarcações estão em operação: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Maria Bethânia.

Funcionamento do Ferry-Boat

O sistema funciona de segunda-feira a sábado, das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, o atendimento começa às 6h e segue até as 23h30.

Os passageiros podem acompanhar as condições de embarque nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho por meio do Filômetro, disponível no site da concessionária. A ferramenta permite consultar o tamanho das filas e a previsão do tempo de espera.

A fiscalização da operação especial ficará sob responsabilidade da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).